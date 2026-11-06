Coches y Motos 06 NOV 2026 - 03:48h.

Este SUV japonés es una opción top como alternativa a los más vendidos

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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Los fabricantes chinos han conseguido hacerse un hueco importante en el mercado español gracias a SUV con precios competitivos, un equipamiento abundante y mecánicas híbridas cada vez más interesantes. Modelos de MG, Omoda o Jaecoo se han convertido en alternativas para quienes buscan un automóvil familiar sin asumir el precio de determinados fabricantes tradicionales. Sin embargo, Toyota tiene una propuesta que merece atención: el Corolla Cross.

El SUV japonés combina una carrocería de dimensiones razonables con una tecnología híbrida autorrecargable y una presentación interior que ha mejorado con su última actualización. No pretende ser el automóvil más llamativo ni el más barato de su categoría, pero ofrece argumentos importantes para quienes valoran la eficiencia y la facilidad de utilización.

Un SUV familiar de dimensiones equilibradas

El Toyota Corolla Cross mide aproximadamente 4,46 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño mantiene una imagen robusta, con un frontal elevado, pasos de rueda marcados y una línea de techo que favorece el espacio disponible para los pasajeros. La actualización ha introducido modificaciones en la parrilla, los paragolpes y los elementos luminosos, creando una apariencia más moderna.

También dispone de diferentes acabados, incluyendo versiones GR Sport con detalles estéticos de inspiración deportiva. De perfil presenta unas proporciones bastante convencionales, mientras la trasera incorpora un portón de grandes dimensiones. El habitáculo ofrece cinco plazas y una segunda fila adecuada para desplazamientos familiares.

El maletero alcanza aproximadamente 473 litros en determinadas configuraciones, aunque la capacidad puede variar según la motorización y el sistema de tracción. Es una cifra suficiente para el uso cotidiano, pero algunos SUV chinos de tamaño semejante ofrecen más espacio de carga.

Dos alternativas híbridas con etiqueta ECO

Uno de los principales argumentos del Corolla Cross está en su gama mecánica. Toyota utiliza la quinta generación de su tecnología híbrida autorrecargable, que combina motores de gasolina con propulsión eléctrica. La versión Hybrid 140 desarrolla 140 CV y está orientada a quienes buscan un consumo contenido y unas prestaciones suficientes para el uso habitual.

Por encima aparece el Hybrid 200, con una potencia de aproximadamente 180 CV en la gama actual. Ambas versiones disponen de transmisión automática y obtienen la etiqueta ECO de la DGT. El sistema permite circular utilizando electricidad durante determinadas situaciones, especialmente en ciudad, sin necesidad de conectar el vehículo a un punto de carga.

Toyota anuncia consumos homologados desde aproximadamente 5 litros cada 100 kilómetros, dependiendo de la versión. También existen configuraciones con tracción total inteligente AWD-i, que incorporan un motor eléctrico adicional en el eje posterior. Esta alternativa puede resultar interesante para quienes circulan habitualmente por carreteras de montaña o superficies deslizantes.

Precio, equipamiento y fiabilidad

El Corolla Cross también ha mejorado su presentación tecnológica. Dispone de instrumentación digital, una pantalla multimedia central y diferentes asistentes de conducción incluidos en el conjunto Toyota Safety Sense. La marca ofrece una gama de acabados que permite escoger entre configuraciones más sencillas y alternativas con mayor equipamiento.

En España, el precio al contado anunciado para el Corolla Cross Hybrid 140 Style se sitúa alrededor de los 36.500 euros, aunque las promociones y condiciones comerciales pueden modificar la cantidad final. No es necesariamente más barato que modelos como el MG HS Hybrid+ o determinadas versiones de Omoda. Sin embargo, Toyota cuenta con una trayectoria extensa en el desarrollo de sistemas híbridos y una reputación de fiabilidad respaldada por numerosos años de comercialización.

Eso no garantiza que cualquier unidad esté libre de averías, pero constituye un argumento importante para quienes buscan conservar el vehículo durante bastante tiempo. Los SUV chinos pueden resultar más atractivos en precio, potencia o equipamiento. El Corolla Cross responde con una mecánica eficiente, una utilización sencilla y una propuesta familiar equilibrada. Para quienes quieren un híbrido convencional y conceden especial importancia al consumo y a la experiencia del fabricante, el Toyota continúa siendo una alternativa que merece valorar.