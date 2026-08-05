El Toyota Corolla Cross tiene una complicación inesperada

Coches y Motos 05 AGO 2026 - 19:06h.

Más potencia, más espacio y casi 7.000 euros menos

El nuevo Toyota empieza a ser considerado el coche más bonito de toda la historia de Toyota

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El Toyota Corolla Cross parecía tener una posición entre los SUV híbridos. La reputación de Toyota, su eficiencia y una potencia de 140 CV forman una propuesta. Sin embargo, el mercado ofrece cada vez más alternativas muy económicas. Y no solo de modelos que vienen desde China. El Kia Sportage HEV, por ejemplo, ofrece 239 CV y se anuncia por un precio inferior.

La diferencia es difícil de ignorar. El Corolla Cross parte de 36.500 euros, mientras el Sportage cuesta 29.780 euros. Son 6.720 euros menos. Además, el Kia entrega 99 CV adicionales. La comparación deja de limitarse al coste y entra en apartados como prestaciones, equipamiento y espacio.

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Por algo es el Kia más vendido en España y en todo el mundo

El Sportage tampoco necesita demostrar su aceptación. Es el SUV más vendido de Kia en España y en todo el mundo. Su generación combina diseño futurista, buenos acabados y un habitáculo confortable. Frente al enfoque discreto del Toyota, el coreano apuesta por una imagen más atrevida y una presencia diferenciada.

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Por tamaño, el Kia encaja como coche familiar. Mide 4,51 metros de largo y su batalla alcanza 2,68 metros. El maletero ofrece 526 litros con los asientos en uso. Al abatirlos llega hasta 1.715 litros. Hay capacidad para pasajeros, compras, equipaje y desplazamientos con la familia.

Así es el Sportage HEV

Su sistema híbrido combina un motor 1.6 T-GDI con una unidad eléctrica. El conjunto desarrolla 239 CV y 280 Nm. Utiliza cambio automático por convertidor de par con seis relaciones y tracción delantera. Y obtiene la etiqueta ECO de la DGT.

Las cifras confirman esa ventaja. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 196 km/h. El consumo se queda en 5,5 l/100 km, un registro razonable para su potencia y tamaño. Así combina prestaciones con una eficiencia adecuada para viajar o afrontar recorridos urbanos.

El acabado Concept incluye pantalla de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect y conexión con Android Auto y Apple CarPlay. Añade llave, sensores delanteros y traseros y retrovisores calefactables. Equipa mantenimiento de carril, frenada de emergencia y detector de fatiga.