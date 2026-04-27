Toyota sorprende con el Toyota RAV4 más avanzado de su historia

Coches y Motos 27 ABR 2026 - 01:17h.

El Toyota RAV4 más premium jamás creado

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

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El Toyota RAV4 estrenó generación en 2025. Y lo hizo con una evolución en todos los apartados. Más tecnología, más eficiencia y un enfoque todavía más completo. No es una revolución visual. Pero sí un salto importante en lo que realmente importa.

En términos de espacio, sigue siendo uno de sus grandes argumentos. Con 4.600 mm de largo, ofrece un interior amplio y muy bien aprovechado, mientras que el maletero de 580 litros en la versión híbrida lo sitúa entre los mejores del segmento, con una gran capacidad para viajar. Y entre sus rivales encontramos modelos como el Ford Kuga o el Volkswagen Tiguan.

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Dos versiones mecánicas a elegir para el nuevo Toyota RAV4

En el apartado mecánico, la gama cuenta con dos versiones. La versión híbrida autorrecargable ofrece 218 CV, combinando un motor de gasolina 2.5 con uno eléctrico, logrando un consumo medio de solo 4,9 l/100 km, algo difícil de igualar en su segmento.

Pero si hay una variante que destaca especialmente es la híbrida enchufable, que eleva el conjunto hasta los 306 CV, combinando varios motores eléctricos con el bloque de gasolina, y permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,0 segundos, lo que lo sitúa entre los SUV más rápidos de su categoría.

Además, esta versión incorpora una batería de 18,1 kWh, que permite recorrer hasta 75 km en modo eléctrico, lo que la convierte en una opción muy interesante para el día a día sin gastar combustible, especialmente en entornos urbanos.

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El interior también evoluciona. Más digital y más conectado. Destaca el sistema Toyota Smart Connect con pantalla de 10,5 pulgadas, navegación en la nube y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, creando un entorno moderno y funcional.

El equipamiento es completo desde las versiones básicas, con faros LED, retrovisores calefactables y múltiples asistentes de conducción.

Y en cuanto al precio, la gama parte desde 43.500 euros al contado o 42.200 euros financiados. Mientras que la versión híbrida enchufable arranca en 45.000 euros, posicionando al Toyota RAV4 como uno de los SUV más avanzados y equilibrados del mercado.