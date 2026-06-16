El nuevo Toyota empieza a ser considerado el coche más bonito de toda la historia de Toyota

Coches y Motos 16 JUN 2026 - 03:53h.

El C-HR+ marca un punto de inflexión en Toyota

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota C-HR+ representa uno de los proyectos más ambiciosos de la marca japonesa en los últimos años. Concebido como un SUV completamente eléctrico, el modelo no solo supone un importante paso adelante en materia tecnológica, sino que también marca una nueva dirección en el diseño de Toyota. Su imagen moderna, deportiva y muy diferente a la de otros vehículos de la firma ha provocado que muchos lo sitúen entre los modelos más atractivos que la marca ha desarrollado a lo largo de su historia.

Durante décadas, Toyota construyó su reputación sobre pilares como la fiabilidad, la eficiencia y la calidad de fabricación. Sin embargo, en los últimos años la compañía ha trabajado para añadir un componente emocional a sus vehículos. El nuevo C-HR+ refleja perfectamente esa transformación, apostando por una estética mucho más atrevida y una presencia visual que busca destacar desde el primer momento.

Un diseño que rompe con la tradición de Toyota

La primera impresión que transmite el Toyota C-HR+ es la de un vehículo claramente diferente. El SUV eléctrico adopta una silueta inspirada en los modelos coupé, con una línea de techo descendente y unas proporciones que aportan dinamismo al conjunto. El resultado es una imagen más deportiva que la de la mayoría de SUV convencionales.

El frontal destaca por su diseño afilado y por una interpretación muy moderna del lenguaje estético de Toyota. Los grupos ópticos estrechos, las superficies limpias y la ausencia de una parrilla tradicional generan una apariencia futurista que encaja perfectamente con su condición de vehículo eléctrico. Todo el conjunto ha sido desarrollado para transmitir tecnología y sofisticación sin renunciar a una fuerte personalidad visual.

No es ningún secreto que Toyota ha dado un giro importante en materia de diseño durante los últimos años. Modelos como el actual C-HR ya mostraban una intención clara de diferenciarse, pero el nuevo C-HR+ lleva ese planteamiento mucho más lejos. Cada línea de la carrocería parece diseñada para reforzar una identidad propia y fácilmente reconocible.

La parte trasera es otro de los elementos que más contribuyen a su atractivo. Los pilotos unidos mediante una franja luminosa, la caída pronunciada del techo y las formas musculosas crean una imagen moderna y muy llamativa. Toyota ha conseguido desarrollar un SUV eléctrico que transmite carácter sin recurrir a soluciones excesivamente agresivas.

Tecnología avanzada y una nueva etapa para la marca

El interior mantiene la misma filosofía innovadora presente en el exterior. El habitáculo apuesta por una elevada digitalización, con una gran pantalla central y una instrumentación completamente digital que concentran la mayor parte de las funciones del vehículo. El diseño busca ofrecer una experiencia moderna sin sacrificar la ergonomía ni la facilidad de uso.

La arquitectura específica para vehículos eléctricos permite además optimizar el espacio disponible. Gracias a esta configuración, el C-HR+ ofrece una habitabilidad superior a la que habitualmente se encuentra en modelos de dimensiones similares. La sensación de amplitud se convierte en uno de los aspectos más destacados del conjunto.

Llama especialmente la atención el esfuerzo realizado por Toyota para mejorar la calidad percibida. Los materiales, acabados y detalles del interior muestran una evolución evidente respecto a generaciones anteriores de modelos de la marca. El objetivo es reforzar una imagen más sofisticada y tecnológica acorde con el posicionamiento del vehículo.

El apartado tecnológico se completa con asistentes avanzados a la conducción, sistemas de conectividad de última generación y múltiples funciones orientadas a mejorar la seguridad y el confort. Todo ello contribuye a situar al C-HR+ entre las propuestas más modernas de la gama.

Con este modelo, Toyota demuestra que la electrificación puede ir acompañada de una fuerte carga emocional. El C-HR+ no solo representa una nueva etapa tecnológica para la marca, sino también una revolución estética que está cambiando la percepción de muchos aficionados. Su diseño innovador, su presencia visual y su enfoque futurista explican por qué cada vez más voces lo consideran uno de los Toyota más atractivos jamás creados.