Tamaño de Toyota RAV4, pero a un precio muy inferior y sin renunciar a nada

Coches y Motos 28 JUL 2026 - 12:15h.

El RAV4 es una referencia, pero tiene cada vez más rivales

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Compartir







La llegada de nuevas marcas al mercado europeo está cambiando las reglas del juego en el segmento de los SUV. Fabricantes que hace apenas unos años eran desconocidos están presentando modelos con un nivel de calidad, tecnología y equipamiento capaz de competir de tú a tú con las firmas tradicionales. Uno de los ejemplos más llamativos es el Jaecoo 7 SHS, un SUV híbrido que destaca por sus dimensiones, su eficiente mecánica y una relación calidad-precio que pone en aprietos a modelos tan asentados como el Toyota RAV4.

Con una longitud cercana a los 4,50 metros, el Jaecoo 7 SHS se sitúa de lleno en el segmento de los SUV compactos de enfoque familiar. Su tamaño permite ofrecer un habitáculo amplio, con unas plazas traseras especialmente generosas para las piernas y la cabeza, además de un maletero con capacidad suficiente para afrontar sin problemas viajes en familia, escapadas de fin de semana o el uso diario.

Su diseño exterior es otro de los aspectos que más llaman la atención. La carrocería apuesta por una imagen robusta y sofisticada, con una gran parrilla frontal, ópticas LED de diseño moderno y líneas rectas que transmiten sensación de solidez. Lejos de parecer un modelo económico, el Jaecoo 7 proyecta una presencia que recuerda a SUV de segmentos superiores y que incluso puede competir visualmente con alternativas bastante más caras.

Uno de sus principales argumentos se encuentra bajo el capó. El sistema SHS (Super Hybrid System) combina un motor de gasolina 1.5 turbo con dos motores eléctricos para desarrollar una potencia conjunta de 340 CV. Esta configuración no solo proporciona unas prestaciones muy destacadas, sino que también permite disfrutar de una conducción suave y silenciosa durante buena parte de los trayectos cotidianos.

Un buen SUV con un sistema híbrido muy atractivo

Además, se trata de un SUV híbrido enchufable capaz de recorrer más de 100 kilómetros en modo completamente eléctrico según el ciclo WLTP, una cifra que permite cubrir la mayoría de desplazamientos diarios sin consumir una sola gota de gasolina. Sumando la autonomía del depósito de combustible y la batería, el conjunto puede superar ampliamente los 1.200 kilómetros sin necesidad de realizar grandes paradas para repostar.

PUEDE INTERESARTE Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

El comportamiento dinámico también sorprende positivamente. Aunque prioriza el confort frente a la deportividad, el chasis transmite seguridad, la dirección resulta precisa y la suspensión absorbe con eficacia las irregularidades del firme. El aislamiento acústico está muy conseguido, lo que convierte al Jaecoo 7 SHS en un excelente compañero para recorrer largas distancias con un elevado nivel de confort.

En el interior, el protagonismo recae sobre la tecnología. Una enorme pantalla táctil vertical central concentra la mayoría de funciones del vehículo, mientras que el cuadro de instrumentos digital ofrece toda la información necesaria de forma clara y personalizable. La conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, la carga inalámbrica para teléfonos móviles y los múltiples asistentes a la conducción completan una experiencia claramente orientada a las necesidades actuales.

El equipamiento de serie también juega un papel importante en su atractivo. Dependiendo del acabado puede incorporar cámara de visión 540 grados, techo panorámico, asientos calefactados y ventilados, sistema de sonido premium, portón trasero eléctrico, acceso sin llave, climatizador bizona y un completo paquete de ayudas a la conducción con control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y frenada automática de emergencia.

Todo ello llega acompañado de un precio considerablemente inferior al de muchos de sus competidores directos, especialmente si se compara con modelos híbridos enchufables de fabricantes tradicionales. Esa diferencia económica convierte al Jaecoo 7 SHS en una alternativa muy difícil de ignorar para quienes buscan un SUV familiar amplio, tecnológico, eficiente y con un nivel de equipamiento sobresaliente sin tener que realizar un desembolso excesivo.