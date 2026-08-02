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Coches y motos

Toyota convierte en accesible el híbrido más deseado de su catálogo con una nueva versión de acceso

Toyota C-HR
Toyota C-HR. Toyota
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El Toyota C-HR se ha convertido en uno de los modelos reconocibles (y vendidos) de la firma japonesa. Su carrocería atrevida, la silueta de inspiración cupé y su mecánica híbrida explican parte del éxito. Ahora, Toyota amplía la gama con una versión de acceso que acerca este híbrido deseado a más conductores.

No pierde aquello que define al modelo. Mantiene una imagen moderna, un comportamiento equilibrado y la eficiencia esperada de Toyota. Mide 4,36 metros de largo y tiene 2,64 metros entre ejes. Su maletero ofrece 358 litros. Es suficiente para el uso, aunque no destaca por capacidad.

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Toyota C-HR
Toyota C-HR. Toyota

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El Kia Niro y el Mazda MX-30 híbrido figuran entre sus alternativas. El C-HR apuesta por una personalidad marcada y una experiencia en electrificación. También resulta cómodo en ciudad, donde el sistema híbrido puede aprovechar mejor el motor eléctrico. En carretera transmite estabilidad y una respuesta sencilla de controlar.

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El precio de catálogo se sitúa en 35.387 euros. Sin embargo, Toyota anuncia esta versión desde 30.750 euros al contado o 29.050 euros financiados. La rebaja frente a la tarifa es importante. La segunda opción permite reducir más el desembolso inicial, aunque conviene revisar sus condiciones antes de decidir.

Toyota C-HR
Toyota C-HR. Toyota
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La mecánica combina un gasolina 1.8 de 98 CV con un motor eléctrico de 95 CV. Juntos desarrollan 140 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanza 170 km/h. Homologa un consumo de 4,7 l/100 km y obtiene la etiqueta ECO de la DGT.

El acabado Active ofrece una dotación poco habitual en una variante básica. Incluye faros LED, cuadro de 12,3 pulgadas y climatizador bizona. Añade pantalla multimedia de ocho pulgadas, Toyota Smart Connect, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Incorpora acceso sin llave, cámara trasera, retrovisores eléctricos calefactables y ocho airbags.

La seguridad completa sus argumentos. Equipa control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto y mantenimiento de carril. Suma reconocimiento de señales, frenada precolisión, asistente en intersecciones y salida segura.

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