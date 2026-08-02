Toyota convierte en accesible el híbrido más deseado de su catálogo con una nueva versión de acceso
Eficiencia, diseño, equipamiento… te va a gustar todo de este Toyota
El nuevo Toyota empieza a ser considerado el coche más bonito de toda la historia de Toyota
El Toyota C-HR se ha convertido en uno de los modelos reconocibles (y vendidos) de la firma japonesa. Su carrocería atrevida, la silueta de inspiración cupé y su mecánica híbrida explican parte del éxito. Ahora, Toyota amplía la gama con una versión de acceso que acerca este híbrido deseado a más conductores.
No pierde aquello que define al modelo. Mantiene una imagen moderna, un comportamiento equilibrado y la eficiencia esperada de Toyota. Mide 4,36 metros de largo y tiene 2,64 metros entre ejes. Su maletero ofrece 358 litros. Es suficiente para el uso, aunque no destaca por capacidad.
Argumentos que justifican estar entre los SUV más vendidos de España y del mundo
El Kia Niro y el Mazda MX-30 híbrido figuran entre sus alternativas. El C-HR apuesta por una personalidad marcada y una experiencia en electrificación. También resulta cómodo en ciudad, donde el sistema híbrido puede aprovechar mejor el motor eléctrico. En carretera transmite estabilidad y una respuesta sencilla de controlar.
El precio de catálogo se sitúa en 35.387 euros. Sin embargo, Toyota anuncia esta versión desde 30.750 euros al contado o 29.050 euros financiados. La rebaja frente a la tarifa es importante. La segunda opción permite reducir más el desembolso inicial, aunque conviene revisar sus condiciones antes de decidir.
Así es el C-HR más económico
La mecánica combina un gasolina 1.8 de 98 CV con un motor eléctrico de 95 CV. Juntos desarrollan 140 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanza 170 km/h. Homologa un consumo de 4,7 l/100 km y obtiene la etiqueta ECO de la DGT.
El acabado Active ofrece una dotación poco habitual en una variante básica. Incluye faros LED, cuadro de 12,3 pulgadas y climatizador bizona. Añade pantalla multimedia de ocho pulgadas, Toyota Smart Connect, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Incorpora acceso sin llave, cámara trasera, retrovisores eléctricos calefactables y ocho airbags.
La seguridad completa sus argumentos. Equipa control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto y mantenimiento de carril. Suma reconocimiento de señales, frenada precolisión, asistente en intersecciones y salida segura.