Con un maletero mayor que el Toyota Yaris Cross y una importante rebaja, este SUV está dando mucho que hablar

Coches y Motos 26 JUL 2026 - 23:57h.

Este SUV checo es una gran opción en su segmento

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Skoda Kamiq se ha convertido en uno de esos SUV que pasan desapercibidos para muchos compradores hasta que descubren todo lo que ofrece. Aunque no suele aparecer en los primeros puestos de popularidad como otros modelos del segmento, la realidad es que reúne una combinación muy difícil de igualar: un interior sorprendentemente amplio, un maletero de referencia, motores eficientes y una relación calidad-precio que mejora todavía más gracias a las importantes promociones disponibles.

En un mercado donde los SUV urbanos son cada vez más parecidos entre sí, el Kamiq apuesta por una receta muy racional. No pretende destacar por un diseño excesivamente llamativo ni por ofrecer mecánicas electrificadas complejas. Su principal objetivo es ofrecer un coche práctico, cómodo y fácil de utilizar cada día, algo que consigue con nota.

Con 4,24 metros de longitud, se sitúa entre los SUV urbanos más equilibrados del mercado. Sus dimensiones permiten moverse con facilidad por ciudad, encontrar aparcamiento sin demasiadas complicaciones y desenvolverse con soltura en calles estrechas, pero al mismo tiempo ofrece un espacio interior que sorprende desde el primer momento.

Un maletero que marca diferencias

Uno de los aspectos donde el Skoda Kamiq consigue destacar claramente frente a muchos de sus rivales es la capacidad de carga. Su maletero alcanza los 400 litros, una cifra que supera a la del Toyota Yaris Cross y que lo sitúa entre los mejores de la categoría. Esto permite transportar con comodidad el equipaje de toda la familia, realizar grandes compras o preparar un viaje de fin de semana sin preocuparse por el espacio disponible.

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Además, las formas del maletero son muy aprovechables y la boca de carga resulta amplia, facilitando la introducción de objetos voluminosos. Como es habitual en Skoda, tampoco faltan las soluciones prácticas que caracterizan a la marca, como ganchos para sujetar bolsas, compartimentos adicionales y múltiples huecos portaobjetos repartidos por todo el habitáculo.

Las plazas traseras también merecen una mención especial. A pesar de tratarse de un SUV urbano, ofrecen un espacio muy generoso para las piernas y una buena altura libre al techo, permitiendo viajar cómodamente incluso a pasajeros adultos.

Motores eficientes y mucho equipamiento

La gama del Skoda Kamiq está formada por motores de gasolina TSI con potencias comprendidas entre los 95 y los 150 CV. El conocido bloque 1.0 TSI constituye la opción más equilibrada para la mayoría de conductores gracias a su buen rendimiento y a un consumo que puede situarse alrededor de los 5,5 litros cada 100 kilómetros. Para quienes buscan mayores prestaciones, el motor 1.5 TSI de 150 CV ofrece un funcionamiento especialmente suave y una respuesta muy convincente tanto en carretera como en autopista.

Dependiendo de la versión, el cambio puede ser manual de seis velocidades o automático DSG de doble embrague, una transmisión que destaca por la rapidez y suavidad de sus cambios.

El apartado tecnológico también está muy cuidado. El Kamiq puede equipar una instrumentación completamente digital, pantalla multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, climatizador automático bizona, acceso sin llave, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento y cargador inalámbrico para teléfonos móviles.

En seguridad tampoco se queda atrás. Incorpora asistentes como el control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, frenada automática de emergencia, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga y asistente de arranque en pendiente, tecnologías que aumentan el confort y la seguridad durante cualquier desplazamiento.

Gracias a su gran aprovechamiento del espacio, un maletero de 400 litros, motores eficientes de hasta 150 CV, un equipamiento muy completo y una importante rebaja que mejora todavía más su relación calidad-precio, el Skoda Kamiq demuestra que sigue siendo uno de los SUV urbanos más inteligentes del mercado. Es una opción ideal para quienes buscan un coche práctico, cómodo y versátil sin tener que realizar una gran inversión.