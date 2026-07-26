El Kia Niro pone contra las cuerdas al Peugeot 2008: consume menos y llega con una rebaja importante

Coches y Motos 26 JUL 2026 - 10:22h.

El crossover coreano sigue siendo una de las compras más racionales en España

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Encontrar un SUV que combine un consumo realmente bajo, un buen nivel de equipamiento y un precio competitivo no siempre es sencillo. Sin embargo, el Kia Niro lleva años demostrando que es posible ofrecer todo eso en un único modelo. Con la importante rebaja de la que disfruta actualmente, el SUV coreano se convierte en una de las alternativas más atractivas del mercado y en un rival muy serio para el Peugeot 2008, especialmente para quienes priorizan la eficiencia y los bajos costes de utilización.

El Kia Niro destaca por apostar desde sus orígenes por la electrificación. A diferencia de muchos de sus competidores, nació como un modelo pensado para ofrecer diferentes niveles de electrificación, con versiones híbridas, híbridas enchufables y completamente eléctricas. Esta estrategia le ha permitido convertirse en una referencia dentro de su categoría y ganarse una excelente reputación entre quienes buscan un vehículo práctico y económico de mantener.

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La versión híbrida autorrecargable equipa un motor de gasolina de 1.6 litros combinado con un propulsor eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 138 CV. Esta mecánica ofrece un rendimiento muy equilibrado y, sobre todo, un consumo homologado de apenas 4,4 litros cada 100 kilómetros, una cifra que lo sitúa entre los SUV híbridos más eficientes del mercado. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja importante para acceder a las zonas de bajas emisiones y disfrutar de beneficios en numerosas ciudades.

Un SUV pensado para la familia

Con 4,42 metros de longitud, el Kia Niro ofrece unas dimensiones ideales para quienes necesitan un coche cómodo tanto en ciudad como en carretera. Su tamaño permite maniobrar con facilidad en calles estrechas y aparcamientos, pero también proporciona un habitáculo muy amplio y bien aprovechado.

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Las plazas traseras destacan por el espacio disponible para las piernas y la cabeza, permitiendo que incluso tres pasajeros puedan viajar con comodidad en trayectos largos. El maletero alcanza los 451 litros de capacidad en la versión híbrida, una cifra superior a la de muchos de sus rivales directos y suficiente para transportar el equipaje de toda la familia sin dificultades.

El interior también sobresale por su diseño moderno. El salpicadero integra dos pantallas digitales de gran tamaño que concentran tanto la instrumentación como el sistema multimedia. El funcionamiento resulta rápido, intuitivo y compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, facilitando la conexión con cualquier smartphone.

El equipamiento puede incluir climatizador bizona, asientos calefactados y ventilados, volante térmico, acceso sin llave, portón trasero eléctrico, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento y una completa batería de asistentes de conducción que mejoran la seguridad y el confort.

Eficiencia, confort y garantía

Uno de los mayores atractivos del Kia Niro es la sensación de equilibrio que transmite en cualquier situación. La suspensión está orientada al confort, absorbiendo con eficacia las irregularidades del firme, mientras que la dirección ofrece un tacto agradable y preciso. La caja de cambios automática de doble embrague contribuye a una conducción muy suave, especialmente en tráfico urbano.

Los 138 CV permiten mover el conjunto con suficiente soltura tanto en ciudad como en carretera, mientras que el sistema híbrido aprovecha constantemente el motor eléctrico para reducir el consumo y minimizar el ruido de funcionamiento. El resultado es un SUV muy agradable de conducir y especialmente económico en el día a día.

A todo ello se suma la garantía oficial de siete años de Kia, uno de los grandes argumentos de la marca y un factor que aporta una gran tranquilidad a largo plazo. Si se añade la importante rebaja comercial disponible actualmente, el Kia Niro se convierte en una de las compras más inteligentes del segmento. Su combinación de eficiencia, espacio, equipamiento, fiabilidad y confort hace que sea una opción muy difícil de superar para quienes buscan un SUV híbrido moderno y preparado para todo tipo de desplazamientos.