El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

Coches y Motos 22 MAY 2026 - 02:09h.

Este SUV eléctrico es una de las grandes apuestas de la marca coreana

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El Kia EV9 supone uno de los movimientos más importantes de la marca surcoreana dentro del mercado de los SUV eléctricos de gran tamaño. Este modelo, concebido como el nuevo buque insignia de la gama cero emisiones de Kia, combina un diseño futurista con una propuesta centrada en el espacio interior, la tecnología y la autonomía. Su llegada marca además un cambio relevante en la estrategia del fabricante, que busca posicionarse en un segmento cada vez más competitivo y próximo al territorio premium.

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Desde el punto de vista estético, el EV9 apuesta por una imagen muy diferente a la de otros SUV tradicionales. Las líneas rectas, las superficies limpias y las proporciones contundentes definen una carrocería de gran presencia visual. El frontal incorpora una reinterpretación moderna de la característica firma “Tiger Face” de Kia, mientras que los grupos ópticos verticales aportan una identidad fácilmente reconocible. Todo el conjunto transmite una sensación robusta y tecnológica al mismo tiempo.

El interior sigue esa misma filosofía futurista. El habitáculo ha sido diseñado para ofrecer un elevado nivel de confort y una gran sensación de amplitud. La configuración permite alojar hasta siete ocupantes, con una distribución del espacio enfocada claramente al uso familiar y a los viajes largos. Los materiales utilizados priorizan acabados sostenibles y superficies de aspecto refinado, reforzando la evolución de la marca hacia una propuesta más sofisticada.

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Un SUV eléctrico desarrollado para grandes recorridos

El EV9 utiliza la plataforma E-GMP del grupo Hyundai-Kia, una arquitectura específica para vehículos eléctricos que permite optimizar tanto la eficiencia como el aprovechamiento interior. Gracias a esta base técnica, el modelo puede ofrecer diferentes configuraciones mecánicas, incluyendo versiones con tracción trasera y variantes con tracción total de mayor potencia.

Uno de los aspectos más destacados es la autonomía. Las versiones equipadas con la batería de mayor capacidad pueden acercarse a los 600 kilómetros homologados en ciclo WLTP, situándose entre las referencias de su categoría. En este sentido, la tecnología de 800 voltios también juega un papel fundamental, ya que permite acceder a cargas ultrarrápidas capaces de reducir considerablemente los tiempos de espera durante los desplazamientos largos.

Kia también ha puesto el foco en el confort de marcha. El aislamiento acústico, las suspensiones adaptativas y el trabajo aerodinámico buscan ofrecer una experiencia especialmente refinada para un vehículo de estas dimensiones. A ello se suma un completo paquete de asistentes de conducción que incluye funciones avanzadas de ayuda en autopista y sistemas semiautónomos de última generación.

Tecnología avanzada y enfoque premium

El habitáculo del EV9 está claramente dominado por la digitalización. El salpicadero integra varias pantallas unificadas bajo una misma superficie, creando un entorno tecnológico y minimalista. El sistema multimedia incorpora conectividad avanzada, actualizaciones remotas y compatibilidad con las principales plataformas móviles.

Cabe destacar que el SUV eléctrico incorpora numerosas soluciones orientadas a mejorar la experiencia de los pasajeros. Los asientos pueden incluir funciones de relajación y múltiples reglajes eléctricos, mientras que la segunda fila ofrece configuraciones especialmente enfocadas al confort en trayectos largos. La distancia entre ejes permite además disfrutar de una habitabilidad sobresaliente incluso en la tercera fila.

Con el EV9, Kia demuestra hasta qué punto ha evolucionado su estrategia de electrificación. El modelo no solo amplía la presencia de la marca en el mercado eléctrico, sino que redefine su posicionamiento mediante un SUV tecnológico, espacioso y preparado para competir frente a propuestas tradicionalmente asociadas al segmento premium.