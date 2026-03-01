Coches y Motos 01 MAR 2026 - 21:02h.

El SUV más lujoso que puedes comprar en Kia ahora mismo

Kia convierte el EV3 en una furgoneta

El Kia EV9 no es solo el modelo más grande de la marca. Es una declaración de intenciones. Un SUV eléctrico de siete plazas que apunta directamente al segmento más alto. Diseño futurista. Presencia imponente. Y una dotación tecnológica que nada tiene que envidiar a firmas premium. La diferencia está en el precio. Y ahí es donde cambia el juego.

Sus dimensiones hablan por sí solas. 5.015 mm de largo. 1.980 mm de ancho. 1.780 mm de alto. Una batalla de 3.100 mm. Es un auténtico buque insignia. El espacio interior es generoso en todas las filas. El maletero ofrece 312 litros con siete plazas operativas. Puede alcanzar 828 litros con cinco plazas. Y llega hasta 2.393 litros si se abaten los asientos. Además, suma 52 litros en el maletero delantero. Puro enfoque familiar.

Cuesta casi la mitad que algunos SUV eléctricos de lujo y ofrece prácticamente lo mismo

En el punto de mira están modelos como el Volvo EX90 o el Mercedes-Benz EQS SUV. Ambos superan con facilidad los 100.000 euros en muchas configuraciones. El EV9, en cambio, parte desde 63.340 euros en versión de siete plazas. Incluso la variante de seis plazas, más exclusiva, se queda en 75.440 euros. La diferencia económica es abismal.

384 CV de potencia y casi 500 km de autonomía

Bajo su carrocería esconde un sistema de doble motor eléctrico. La potencia combinada es de 384 CV y 600 Nm de par máximo. Dispone de tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 5 segundos. Y alcanza 200 km/h. No es solo grande. También es rápido. Y muy solvente en carretera.

La batería de 105 kWh permite homologar hasta 497 kilómetros de autonomía. Más que suficiente para viajes largos. Además, admite carga ultrarrápida de 240 kW. Puede recuperar energía para recorrer 219 kilómetros en apenas 15 minutos. Esto reduce la ansiedad. Y hace que viajar en eléctrico sea mucho más práctico.

El acabado GT Line viene cargado hasta arriba. Llantas de 21 pulgadas. Techo solar eléctrico. Sistema multimedia con tres pantallas. Cámara 360º. Asientos delanteros tipo relax. Climatizador trizona con bomba de calor. Tecnología de reconocimiento de huella. Seguridad avanzada. Todo incluido.