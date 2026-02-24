Kia EV9 sorprende con más autonomía real y equipamiento mejor sin disparar el precio

Coches y Motos 24 FEB 2026 - 16:06h.

Este SUV eléctrico es una opción top para familias

Pocos lo esperaban, pero este Kia está enamorando por su diseño

El Kia EV9 se presenta en el mercado con una propuesta clara y sin complicaciones mecánicas: una única opción de 385 CV asociada a una batería que permite homologar hasta 505 kilómetros de autonomía. Kia ha optado por simplificar la gama en el plano técnico y centrar las diferencias en la configuración interior, manteniendo intactas prestaciones y capacidad energética.

Con dos motores eléctricos y tracción total, el EV9 desarrolla 385 CV que se traducen en una respuesta inmediata y contundente. A pesar de su tamaño y peso, la aceleración es fluida y constante, mientras que la entrega de par instantánea refuerza la sensación de solvencia en cualquier escenario. La arquitectura eléctrica de 800 voltios permite, además, acceder a potencias de carga elevadas, reduciendo los tiempos de recarga en viajes largos.

La batería de gran capacidad es la responsable de los 505 kilómetros de autonomía homologada. Esta cifra sitúa al modelo en una posición competitiva dentro del segmento de SUV eléctricos de gran tamaño, especialmente teniendo en cuenta su planteamiento familiar. En este sentido, la eficiencia no penaliza el espacio ni la versatilidad interior.

Estéticamente, el EV9 mantiene un diseño robusto y muy reconocible. El frontal vertical con firma lumínica distintiva, las superficies rectilíneas y una zaga de líneas limpias configuran una imagen tecnológica y sólida. Su presencia en carretera es notable, con proporciones que priorizan la habitabilidad sin renunciar a una identidad visual marcada.

Seis o siete plazas: la clave de la gama

La principal diferencia en la oferta del EV9 no está en la mecánica, sino en la disposición interior. El modelo se puede elegir con seis o siete plazas, adaptándose así a distintos perfiles familiares. En la configuración de seis plazas, la segunda fila cuenta con dos asientos individuales que elevan el nivel de confort y facilitan el acceso a la tercera fila.

Por otro lado, la versión de siete plazas apuesta por una banqueta trasera convencional en la segunda fila, maximizando la capacidad de transporte de pasajeros. Ambas opciones mantienen un maletero amplio y una modularidad pensada para viajes largos, reforzando su enfoque práctico.

El interior destaca por la doble pantalla panorámica que integra instrumentación y sistema multimedia, así como por una calidad percibida que refleja la evolución de la marca en los últimos años. Cabe destacar que el equipamiento es abundante desde los acabados disponibles, con asistentes avanzados a la conducción y una dotación tecnológica completa.

Por todo ello, el Kia EV9 combina 385 CV, hasta 505 kilómetros de autonomía y una configuración flexible de seis o siete plazas en una propuesta única. La simplificación mecánica no limita su atractivo, sino que refuerza una oferta clara y bien posicionada dentro del segmento eléctrico de gran formato.