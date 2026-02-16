Kia Stonic, el SUV urbano más bonito con 115 CV y pantalla de 10 pulgadas por el precio de un urbano pequeño

Coches y Motos 16 FEB 2026 - 14:04h.

Renovado recientemente, se convierte en una de las opciones inteligentes, y más atractivas, del mercado español

Kia convierte el EV3 en una furgoneta

El Kia Stonic acaba de ser renovado. Estrena el nuevo lenguaje de diseño de la marca coreana. Más moderno. Más expresivo. Más llamativo. Es, sin duda, uno de los SUV urbanos más bonitos del momento. Y no solo destaca por estética.

Compite en uno de los segmentos más duros. Frente a modelos como el Seat Arona, el Renault Captur o el Volkswagen T-Cross. Pero el Stonic ofrece un equilibrio muy interesante entre diseño, equipamiento y precio.

Por dimensiones es perfecto para la ciudad. Mide 4.140 mm de largo, 1.760 mm de ancho y 1.520 mm de alto. La batalla de 2.580 mm permite un interior bien aprovechado. El maletero de 352 litros es correcto y puede crecer hasta 1.155 litros.

115 CV y con etiqueta ECO de la DGT

Existe una versión básica con motor gasolina de 100 CV desde 18.080 euros. Sin embargo, subimos un escalón para hablarte de la versión híbrida, que solo te costará un poco más. Concretamente 19.380 euros. Nos referimos al 1.0 T-GDi MHEV de 115 CV, que parte desde 19.380 euros. Ofrece mejores prestaciones y etiqueta ambiental.

Este motor desarrolla 115 CV y 172 Nm de par máximo. Se combina con un cambio manual de 6 velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos. Alcanza 182 km/h. El consumo medio es de 5,5 l/100 km. Y cuenta con etiqueta ECO.

Equipamiento de acceso pero muy eficaz

En equipamiento, desde el acabado Concept, incluye llantas de 16 pulgadas, faros antiniebla, control de crucero, sensor de luces y luces diurnas LED. También sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Además, dispone de pantalla central que puede alcanzar las 10 pulgadas, conectividad avanzada y una calidad percibida superior a la media del segmento. El comportamiento es ágil. La dirección precisa. La suspensión equilibrada.