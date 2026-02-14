El Kia Sportage híbrido baja de los 30.000 euros y pone en apuros a la competencia por equipamiento y garantía

eldesmarque.com 14 FEB 2026 - 19:22h.

El Kia Sportage híbrido se convierte en una de las opciones más inteligentes del segmento

El Kia Sportage lleva años siendo uno de los SUV más importantes del mercado. Es el modelo más vendido de Kia en España y también a nivel global. Las primeras versiones no eran las más bonitas, precisamente. Pero con el paso de las generaciones, la marca ha logrado un SUV de alta categoría.

Ahora, en su quinta generación, ofrece una amplia gama mecánica, con versiones gasolina, MHEV, híbridas autorrecargables e híbridas enchufables. En esta ocasión nos centramos en la versión HEV, considerada por muchos como la más equilibrada. Una variante que propone un precio difícil de encontrar en el mercado.

El Kia Sportage HEV baja de los 30.000 euros

La clave está en la versión híbrida autorrecargable (HEV). Su tarifa oficial parte de 41.590 euros. Pero actualmente se anuncia desde 29.470 euros. Es decir, baja claramente de los 30.000 euros. Una cifra muy difícil de igualar para un SUV híbrido de este tamaño y potencia.

En dimensiones, el Sportage juega con ventaja. Mide 4.515 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.650 mm de alto. La batalla de 2.680 mm garantiza un habitáculo amplio. El maletero, con 526 litros, es uno de los más capaces del segmento. Puede llegar hasta 1.715 litros abatiendo asientos.

Así es el Sportage híbrido autorrecargable más barato

La mecánica híbrida combina un motor gasolina 1.6 T-GDI con un motor eléctrico. La potencia total alcanza los 239 CV y 280 Nm de par. Se asocia a un cambio automático de seis marchas con convertidor de par. Siempre con tracción delantera.

Las prestaciones son más que notables. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Llega a 196 km/h. Y mantiene un consumo medio de solo 5,5 l/100 km. Todo ello con etiqueta ECO. Potencia alta. Consumo contenido. Uso versátil.

El acabado Concept, el de acceso, ya es muy completo. Incluye pantalla curva de 12,3 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, sensores delanteros y traseros, asistente de mantenimiento de carril, frenada automática con detección de peatones, reconocimiento de señales y múltiples ayudas electrónicas.

También incorpora llave inteligente, botón de arranque, retrovisores eléctricos calefactables y un completo paquete de estabilidad con ABS, ESC, HAC y DBC. Es difícil encontrar un SUV híbrido con esta dotación por menos dinero.

Y no hay que olvidar un punto clave: la garantía oficial de 7 años o 150.000 km que ofrece Kia. Un respaldo que aporta confianza y valor añadido frente a muchos competidores.