Opel apuesta por recuperar un nombre histórico

El regreso del Opel Frontera supone la recuperación de una denominación histórica asociada durante años al mundo del todoterreno. Sin embargo, su reinterpretación actual lo sitúa en un escenario completamente distinto, alineado con las demandas del mercado europeo y enfocado a un uso eminentemente familiar. Lo destacable en este caso es que abandona cualquier planteamiento puramente off-road para transformarse en un SUV práctico, amplio y con un precio de acceso especialmente competitivo.

Con una longitud cercana a los 4,40 metros, el nuevo Frontera se posiciona en el corazón del segmento compacto, aunque por planteamiento y capacidad interior se aproxima a modelos de orientación claramente familiar. Su diseño adopta una estética robusta, con superficies limpias y una imagen frontal reconocible dentro de la gama Opel, pero sin excesos ni soluciones destinadas a un uso extremo fuera del asfalto.

El interior prioriza la funcionalidad sobre cualquier artificio. La disposición del salpicadero es sencilla, con doble pantalla en las versiones más equipadas y una ergonomía pensada para el uso diario. La habitabilidad es uno de sus argumentos principales, ofreciendo cinco plazas de serie y la posibilidad de incorporar una tercera fila que eleva la capacidad hasta siete ocupantes, una característica poco habitual en su rango de precio.

El maletero, con 460 litros en configuración de cinco plazas, se sitúa en una posición competitiva dentro del segmento. La modularidad de los asientos permite ampliar notablemente la capacidad de carga, reforzando su enfoque práctico y su vocación como vehículo polivalente para familias.

Un planteamiento eficiente con etiqueta ECO

En el apartado mecánico, el Opel Frontera apuesta por una tecnología híbrida ligera de 48 voltios asociada a un motor de gasolina turbo y transmisión automática. Esta configuración le permite obtener la etiqueta ECO, un elemento cada vez más relevante en entornos urbanos y en ciudades con restricciones de tráfico. La potencia disponible resulta adecuada para un uso cotidiano, combinando prestaciones suficientes con consumos contenidos.

La estrategia de precio es uno de los pilares fundamentales del modelo. Con una tarifa anunciada desde 19.900 euros en su versión de acceso financiada, se sitúa como una alternativa real frente a SUV de fabricantes como Toyota o Kia que ofrecen planteamientos similares, aunque en muchos casos con precios superiores cuando se iguala equipamiento o capacidad.

Por otro lado, la posibilidad de disponer de siete plazas en un SUV de este tamaño y coste refuerza su posicionamiento diferencial. No se trata de un simple reclamo comercial, sino de una solución pensada para ampliar la versatilidad del conjunto sin disparar el presupuesto final.

El nuevo Frontera encarna así una evolución coherente con la transformación del mercado. De icono todoterreno a SUV familiar eficiente y accesible, su propuesta se apoya en el equilibrio entre espacio, tecnología y precio ajustado, configurándose como una de las opciones más racionales dentro del segmento de los SUV compactos con aspiraciones familiares.