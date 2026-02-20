Coches y Motos 20 FEB 2026 - 07:43h.

El Kia Stonic gana peso en España, y más tras su reciente actualización

El segmento de los utilitarios continúa siendo uno de los pilares del mercado español, con modelos como el Renault Clio asentados como referencia por equilibrio entre precio, tamaño y equipamiento. Sin embargo, el contexto actual de promociones ha situado al Kia Stonic en una posición especialmente competitiva, al ofrecerse prácticamente al mismo precio que el Clio y con una rebaja que alcanza los 3.694 euros en determinadas configuraciones.

El Renault Clio mantiene su enfoque tradicional como turismo del segmento B, con una carrocería compacta, buena habitabilidad para su tamaño y una gama mecánica que abarca desde motores gasolina convencionales hasta versiones híbridas. Su propuesta destaca por refinamiento y eficiencia, consolidándose como una de las opciones más racionales para un uso mixto entre ciudad y carretera.

Frente a él, el Kia Stonic adopta una fórmula distinta. Aunque comparte categoría por dimensiones, su planteamiento es el de un crossover urbano con estética SUV, mayor altura libre al suelo y una posición de conducción más elevada. Con algo más de 4,10 metros de longitud, conserva la agilidad necesaria para el tráfico urbano, pero añade una imagen más robusta y una sensación de mayor presencia en carretera.

Llama especialmente la atención que, pese a ese planteamiento más versátil, el Stonic pueda adquirirse a un precio equiparable al del Clio gracias a su descuento actual. Esta política comercial lo convierte en una alternativa directa para quienes valoran el diseño SUV sin asumir un sobrecoste.

Mecánica sencilla y enfoque práctico

Uno de los principales argumentos del Kia Stonic reside en su motor 1.2 DPI de gasolina, una mecánica atmosférica de cuatro cilindros que prescinde de turbo y sistemas complejos de electrificación. En un mercado dominado por los tricilíndricos sobrealimentados, esta configuración apuesta por la sencillez técnica y por una arquitectura mecánica sobradamente probada.

Con 79 CV y cambio manual, su rendimiento está claramente orientado al entorno urbano y a desplazamientos cotidianos. No busca prestaciones brillantes, sino suavidad de funcionamiento y costes de mantenimiento contenidos. La ausencia de turbo reduce la complejidad del conjunto, un factor que tradicionalmente se asocia a mayor fiabilidad a largo plazo.

En el apartado práctico, el Stonic ofrece cinco puertas, un habitáculo bien resuelto y un maletero adecuado para el día a día. Su equipamiento incluye asistentes de conducción y sistemas de conectividad acordes a las exigencias actuales del segmento, situándolo en una posición competitiva cuando se compara versión por versión con el Clio.

Por todo ello, el Kia Stonic se posiciona como una de las opciones más equilibradas para un uso urbano, combinando estética SUV, mecánica sencilla y un precio ajustado que le permite competir de tú a tú con uno de los nombres más consolidados de su categoría.