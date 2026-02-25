Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

Coches y Motos 25 FEB 2026 - 23:58h.

No es extraño que sea el Kia más vendido en España y en muchos otros mercados

Kia tiene una oportunidad a precio de Dacia Sandero

El Kia Sportage vuelve a la carga con una propuesta renovada. Es el SUV más vendido de Kia en España y también a nivel global. Ya va por su quinta generación, que ha recibido una actualización. Y mantiene intactas sus señas de identidad. Buen diseño, alto nivel de equipamiento y una calidad percibida que ha mejorado claramente en los últimos años.

Su estética es uno de sus grandes argumentos. Líneas modernas. Frontal llamativo. Firma lumínica muy reconocible. Pero no todo es imagen. El Sportage destaca por su confort interior y por un comportamiento equilibrado. Es cómodo en ciudad. Estable en carretera. Y silencioso en viajes largos. Un SUV pensado para todo.

Así es el Kia más vendido en España

Por tamaño encaja en el corazón del segmento C. Mide 4.515 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.650 mm de alto. La batalla alcanza los 2.680 mm, lo que garantiza buen espacio para las plazas traseras. El maletero ofrece 526 litros, ampliables hasta 1.715 litros. Cifras muy competitivas frente a rivales como el Nissan Qashqai, el Renault Austral o el Skoda Kodiaq.

La versión de acceso apuesta por el motor 1.6 TGDi de 150 CV. Entrega 270 Nm de par máximo. Está asociado a un cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos y alcanza 192 km/h. El consumo medio se sitúa en 6,8 l/100 km. Prestaciones correctas. Gasto contenido.

Equipamiento muy, muy top

El acabado Concept ya viene muy completo. Incluye llantas de 17 pulgadas, luces LED y asistente dinámico de luces largas. Suma detector de fatiga del conductor y sistema de frenada de emergencia con reconocimiento de peatones. Seguridad bien cubierta desde el inicio de gama.

En confort tampoco se queda corto. Incorpora climatizador bizona automático, cámara de estacionamiento y sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay a través de una pantalla de 8 pulgadas. Añade asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y sistema e-Call de emergencia.

Llegados a este punto, toca hablar del precio. Parte desde 28.220 euros al contado en esta versión de acceso. Una cifra ajustada para su tamaño y dotación. Más atractivo. Mejor equipado. Y con un posicionamiento competitivo. El Kia Sportage vuelve a demostrar por qué sigue siendo uno de los SUV más deseados del mercado.