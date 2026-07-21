Kia se lo pone muy difícil al Toyota C-HR con el nuevo precio del Niro
El SUV para todo: para el día a día y para escapadas
Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes
El Toyota C-HR ha conseguido convertirse en uno de los híbridos más reconocibles del mercado. Su diseño y su eficiencia continúan siendo grandes argumentos. Sin embargo, ahora tiene un problema importante. El renovado Kia Niro está disponible desde 22.530 euros y ofrece una combinación de espacio, equipamiento y consumo difícil de igualar.
La cifra sitúa al modelo coreano en una posición especialmente competitiva. No se trata de un SUV básico ni de una variante con una dotación reducida. El Niro cuenta con tecnología híbrida, cambio automático y un completo acabado de acceso. Además, mantiene la conocida garantía de siete años de Kia.
El Kia Niro es uno de los peores rivales del Toyota C-HR
Su diseño es menos atrevido que el del C-HR, pero la carrocería está mejor aprovechada. Con 4,42 metros de longitud, proporciona unas plazas traseras cómodas. También dispone de un maletero de 451 litros, una cifra muy útil para una familia. Al abatir los respaldos, la capacidad puede crecer hasta los 1.445 litros.
El sistema híbrido desarrolla 138 CV y entrega 265 Nm de par máximo. No busca ofrecer una respuesta deportiva. Está pensado para circular con suavidad y gastar poco combustible. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos y alcanza los 170 km/h. Unas prestaciones suficientes para ciudad, carretera y autopista.
Consumo de mechero, equipamiento de categoría premium
Su consumo medio homologado es de solo 4,5 litros cada 100 kilómetros. La asistencia eléctrica permite reducir el uso del motor de gasolina, especialmente en recorridos urbanos. No necesita enchufarse ni obliga a planificar recargas. Basta con conducirlo como cualquier coche convencional y dejar que el sistema gestione la energía.
Incluso el acabado básico Concept llega bien equipado. Incluye control de crucero adaptativo con función Stop&Go, faros LED y climatizador bizona. También incorpora una pantalla de 12,3 pulgadas con Kia Connect, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Añade cámara trasera, sensores de aparcamiento y acceso sin llave. Por encima se encuentran los acabados Drive y Emotion.