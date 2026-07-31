Más barato que un Toyota C-HR, con etiqueta ECO y una relación calidad-precio que pone en apuros a sus rivales

Coches y Motos 31 JUL 2026 - 10:55h.

Renault tiene un SUV HEV muy atractivo

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Encontrar un SUV híbrido con etiqueta ECO, un consumo reducido y un precio competitivo no es tan sencillo como hace unos años. La llegada de nuevos modelos ha elevado el nivel del segmento, pero también los precios. En este escenario, el Renault Captur E-Tech Hybrid se ha convertido en una de las alternativas más interesantes para quienes buscan un coche eficiente, bien equipado y claramente más asequible que algunos de sus principales rivales, como el Toyota C-HR.

El SUV francés parte de un precio de 24.910 euros en su versión híbrida autorrecargable, mientras que el Toyota C-HR supera ampliamente esa cifra en sus versiones equivalentes. Esta diferencia económica permite acceder a un modelo muy completo sin renunciar a una mecánica electrificada ni a un elevado nivel de tecnología.

Un híbrido de 160 CV pensado para gastar poco

Uno de los grandes argumentos del Renault Captur es su sistema híbrido E-Tech de 160 CV. Se trata de una mecánica autorrecargable que combina un motor de gasolina con dos motores eléctricos y una caja de cambios automática multimodo desarrollada por la marca francesa.

El resultado es un SUV que ofrece una conducción muy agradable tanto en ciudad como en carretera. En recorridos urbanos puede desplazarse durante muchos momentos utilizando únicamente el motor eléctrico, reduciendo el consumo y mejorando el confort gracias a un funcionamiento especialmente silencioso.

El consumo homologado se sitúa en torno a los 4,4 litros cada 100 kilómetros, una cifra que le permite competir con los híbridos más eficientes del mercado. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja importante para acceder sin restricciones a las Zonas de Bajas Emisiones y disfrutar de diferentes beneficios fiscales y de circulación.

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Un SUV muy práctico para el día a día

Más allá de la eficiencia, el Renault Captur destaca por ser uno de los SUV urbanos más prácticos de su categoría. Su diseño aprovecha muy bien el espacio interior y ofrece una banqueta trasera deslizante que permite adaptar el habitáculo según las necesidades de cada momento.

Si se prioriza la capacidad de carga, el maletero puede alcanzar hasta 487 litros, una cifra muy competitiva dentro del segmento. Si, por el contrario, se necesita más espacio para los pasajeros traseros, basta con desplazar la banqueta para aumentar la distancia para las piernas.

El interior también transmite una sensación de calidad notable. Renault ha mejorado considerablemente los materiales empleados y el diseño del salpicadero, incorporando una instrumentación completamente digital y un sistema multimedia moderno con pantalla táctil compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

El equipamiento incluye además numerosos asistentes a la conducción, climatizador automático, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento y diferentes sistemas de seguridad que hacen más cómoda la conducción diaria.

Dinámicamente, el Captur apuesta por el equilibrio. La suspensión ofrece un buen nivel de confort sin perjudicar la estabilidad, mientras que la dirección resulta ligera en ciudad y suficientemente precisa cuando se circula por carreteras secundarias.

Frente al Toyota C-HR, el Renault ofrece una propuesta más racional. El modelo japonés apuesta por una imagen más deportiva y llamativa, mientras que el Captur centra sus esfuerzos en ofrecer un mayor aprovechamiento del espacio, una conducción cómoda y un precio mucho más contenido.

Precisamente esa combinación de eficiencia, tecnología, practicidad y coste de adquisición convierte al SUV francés en una de las compras más inteligentes dentro del segmento de los híbridos compactos. Para quienes buscan un coche con etiqueta ECO, bajo consumo y un presupuesto ajustado, el Renault Captur E-Tech Hybrid reúne argumentos suficientes para convertirse en una alternativa muy difícil de superar y en un serio rival para modelos tradicionalmente considerados como referencia, entre ellos el Toyota C-HR.