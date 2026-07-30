Coches y Motos 30 JUL 2026 - 11:20h.

Este SUV lo tiene todo para triunfar en España

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El segmento de los SUV híbridos está más competido que nunca y cada vez son más los conductores que buscan un modelo con etiqueta ECO, un consumo reducido y un precio razonable. En ese escenario, el MG ZS Hybrid+ se ha convertido en una de las grandes revelaciones del mercado. Su combinación de espacio, equipamiento, prestaciones y un precio muy inferior al de algunos de sus principales rivales lo sitúa como una de las compras más interesantes del momento.

Uno de los modelos frente a los que suele compararse es el Honda HR-V. El SUV japonés lleva años siendo una referencia por su calidad, su eficiencia y su tecnología híbrida, pero su precio de partida supera ampliamente al del MG. La diferencia puede situarse por encima de los 10.000 euros, una cifra muy importante que hace que muchos compradores reconsideren sus prioridades y valoren si realmente merece la pena pagar ese sobrecoste.

Mucha potencia, etiqueta ECO y un precio difícil de igualar

El MG ZS Hybrid+ apuesta por una mecánica híbrida autorrecargable formada por un motor de gasolina de 1,5 litros y un propulsor eléctrico que desarrollan una potencia conjunta de 197 CV. Gracias a esta configuración ofrece unas prestaciones muy destacadas para un SUV de su categoría, con una aceleración ágil y una respuesta especialmente contundente en ciudad y durante los adelantamientos.

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Además, mantiene unos consumos muy contenidos, situándose alrededor de los 5 litros cada 100 kilómetros en ciclo combinado. Esto le permite disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT, con todas las ventajas que ello supone tanto para acceder a zonas de bajas emisiones como para reducir el coste de utilización diario.

Pero el gran argumento del MG sigue siendo su precio. Mientras muchos SUV híbridos del segmento ya superan claramente los 30.000 euros, el ZS Hybrid+ consigue ofrecer una mecánica potente, un equipamiento abundante y una buena dotación tecnológica por un coste muy inferior, convirtiéndose en una de las opciones con mejor relación calidad-precio del mercado.

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Más espacio interior y un equipamiento sorprendente

Otro aspecto en el que el MG ZS Hybrid+ destaca es en la amplitud del habitáculo. Sus plazas traseras ofrecen un espacio muy generoso para las piernas y la cabeza, permitiendo viajar con comodidad incluso a tres ocupantes. Esa sensación de amplitud es uno de los puntos que más valoran las familias que buscan un SUV práctico para el día a día.

El maletero también cumple con nota, ofreciendo una capacidad suficiente para el equipaje de una familia o para afrontar viajes largos sin demasiadas limitaciones. La buena accesibilidad y las formas regulares facilitan además el aprovechamiento del espacio disponible.

En el apartado tecnológico tampoco decepciona. Desde las versiones de acceso incorpora una gran pantalla central para el sistema multimedia, instrumentación digital, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de visión trasera, climatizador automático, acceso y arranque sin llave, sensores de aparcamiento y una amplia batería de asistentes a la conducción que incluyen frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales.

Es cierto que el Honda HR-V sigue ofreciendo un mayor refinamiento de marcha, una calidad de materiales superior y el prestigio de una marca con una larga trayectoria en el desarrollo de sistemas híbridos. Sin embargo, cuando la diferencia económica supera los 10.000 euros, el MG ZS Hybrid+ se convierte en una alternativa muy difícil de ignorar.

Para quienes priorizan el espacio, el equipamiento, unas buenas prestaciones y un precio competitivo sin renunciar a la eficiencia de un sistema híbrido con etiqueta ECO, el SUV de MG reúne argumentos suficientes para convertirse en uno de los grandes superventas de los próximos meses.