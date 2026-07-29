Coches y Motos 29 JUL 2026 - 06:46h.

Honda adelanta el futuro reviviendo un mito

Honda frena uno de sus proyectos más ambiciosos

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Honda recupera un nombre especial. El Prelude volvió convertido en un coupé híbrido, tecnológico y pensado para disfrutar. No intenta copiar los deportivos del pasado. Tampoco recurre a una estética exagerada. Su carrocería baja, limpia y estilizada demuestra que todavía es posible crear un automóvil diferente sin renunciar a la elegancia.

Sus proporciones son las de un coupé. Mide 4,53 metros de largo y apenas alcanza 1,35 metros de altura. La anchura de 1,88 metros refuerza su presencia. Destacan el frontal afilado, la caída del techo y una zaga compacta. También las llantas de 19 pulgadas, que completan una imagen deportiva.

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El Honda Prelude revive un mito que mira hacia el futuro

El resultado permite mirar hacia coches exclusivos. Entre sus rivales aparecen el Mercedes CLE, el Toyota GR Supra y el Jaguar F-Type Coupé. El Honda no pretende superarlos. Su propuesta apuesta por diseño, eficiencia y facilidad de uso. Es un deportivo pensado para disfrutarse diariamente, no durante una escapada.

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Su sistema híbrido combina un motor de gasolina 2.0 con una unidad eléctrica. Desarrolla 184 CV y 315 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos y alcanza 188 km/h. No son cifras radicales. Sin embargo, el consumo medio de 5,2 l/100 km resulta convincente.

Un equipamiento muy tecnológico

La tecnología S+ Shift aporta ese carácter que podría echarse en falta. Simula cambios de marcha y acompaña cada transición con sonidos. Busca transmitir una sensación más cercana a la de un deportivo. Al mismo tiempo, mantiene la suavidad y la eficiencia de una mecánica híbrida utilizada en ciudad.

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El equipamiento ayuda a justificar su posicionamiento. Incluye instrumentación digital de 10,2 pulgadas, Honda Connect y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Suma sonido Bose, asientos calefactables, tapicería de piel y cargador inalámbrico. Incluye faros adaptativos, sensores de aparcamiento y el paquete de seguridad Honda Sensing.

Todo ello parte de 49.500 euros. La financiación propone 36 cuotas de 395 euros, una entrada de 19.452,90 euros y una cuota final de 22.720,50 euros.