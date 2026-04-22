El Honda más icónico de la historia es de 1990

Coches y Motos 22 ABR 2026 - 19:11h.

El NSX sigue siendo uno de los modelos más alabados por los amantes de los deportivos

Honda tiene un SUV que lo cambia todo

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El Honda NSX lanzado en 1990 es considerado el modelo más icónico de la historia de la marca japonesa por su capacidad para redefinir el concepto de superdeportivo. En una época dominada por fabricantes europeos, este modelo irrumpió con una propuesta radicalmente distinta, basada en la combinación de altas prestaciones, facilidad de uso y una fiabilidad poco habitual en su categoría.

Desde su desarrollo, Honda apostó por un enfoque técnico innovador que marcó un punto de inflexión. El NSX fue el primer coche de producción en incorporar una estructura monocasco completamente fabricada en aluminio, lo que permitía reducir significativamente el peso sin sacrificar rigidez. Esta solución, poco común en aquel momento, contribuyó a mejorar tanto el comportamiento dinámico como la eficiencia del conjunto.

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El apartado mecánico también reflejaba esa filosofía avanzada. Equipado con un motor V6 atmosférico de 3.0 litros y tecnología VTEC, el NSX desarrollaba 274 CV con una entrega de potencia progresiva y controlable. A diferencia de otros superdeportivos más exigentes, este modelo ofrecía una conducción precisa y accesible, con una respuesta que priorizaba el equilibrio. No es ningún secreto que la participación de Ayrton Senna en el desarrollo del chasis fue determinante para lograr un tacto de conducción excepcional.

Un antes y un después en los deportivos modernos

El impacto del NSX no se limitó a sus innovaciones técnicas, sino que transformó la percepción global de los superdeportivos. Frente a rivales más radicales, este modelo introdujo un nivel de confort, ergonomía y calidad de construcción que lo hacía utilizable en el día a día. Este planteamiento permitió ampliar el concepto de deportivo, demostrando que las prestaciones no estaban reñidas con la practicidad.

En este sentido, su diseño exterior también reflejaba esa búsqueda de equilibrio. Con una silueta baja, líneas limpias y proporciones muy estudiadas, el NSX evitaba excesos visuales y apostaba por una estética funcional. La aerodinámica jugaba un papel clave en su estabilidad, reforzando su comportamiento a alta velocidad sin comprometer la elegancia del conjunto.

A lo largo de su ciclo de vida, que se extendió hasta 2005, el modelo recibió diversas actualizaciones que mejoraron su rendimiento y su equipamiento. Sin embargo, su esencia se mantuvo intacta: un deportivo preciso, fiable y tecnológicamente avanzado.

Llama especialmente la atención la huella que dejó en la industria. El Honda NSX obligó a fabricantes tradicionales a elevar sus estándares en términos de calidad y facilidad de conducción, influyendo directamente en la evolución de los superdeportivos modernos. Su legado sigue vigente, consolidándolo como una referencia indiscutible y como el Honda más icónico jamás producido.