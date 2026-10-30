El MG ZS ofrece una alternativa a los SUV más caros con una relación calidad-precio difícil de ignorar

Coches y Motos 30 OCT 2026 - 22:33h.

Argumentos de sobra que justifican que sea uno de los modelos más vendidos del momento en España

MG se lleva un bofetón descomunal con el ZS

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Comprar un SUV familiar sin gastar una fortuna todavía es posible. El MG ZS demuestra que un precio ajustado no tiene por qué significar renunciar al espacio, al equipamiento o a una imagen moderna. El fabricante ofrece este modelo desde 14.990 euros financiados, una cantidad que lo convierte en una alternativa al Dacia Duster, KGM Korando y Seat Ateca.

La oferta supone una rebaja considerable respecto a su precio de catálogo de 20.840 euros. Quienes prefieran evitar la financiación pueden adquirirlo desde 17.990 euros al contado. MG busca atraer a conductores que necesitan un vehículo práctico para sus desplazamientos diarios, pero que también quieren disponer de espacio suficiente para viajar en familia.

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Así es el modelo más vendido de MG

El MG ZS mide 4,43 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,63 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,61 metros. El maletero ofrece 443 litros, ampliables hasta 1.457 litros al abatir los asientos posteriores. Estas dimensiones permiten transportar equipaje voluminoso sin necesidad de recurrir a un SUV de mayor tamaño.

La versión de gasolina incorpora un motor de 116 CV y 148 Nm de par máximo, asociado a un cambio manual y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,5 segundos y alcanza los 179 km/h. Su consumo combinado homologado es de 6,5 litros cada 100 kilómetros.

El acabado Standard incluye cámara trasera, sensores de aparcamiento, navegador y pantalla multimedia de 10,25 pulgadas. El Comfort añade llantas de 17 pulgadas, faros LED, pantalla de 12,3 pulgadas y acceso sin llave. Esta versión cuesta 17.990 euros financiados o 20.490 euros al contado, frente a los 23.840 euros de catálogo.

El Hybrid+ es una de las compras más inteligentes del momento

Para quienes buscan mayor eficiencia, MG ofrece el ZS Hybrid+ de 196 CV. Combina un motor de gasolina de 102 CV con otro eléctrico de 136 CV. Su batería tiene 1,83 kWh y utiliza un cambio automático de tres relaciones. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y consume 5 litros cada 100 kilómetros.

El MG ZS Hybrid+ cuesta desde 21.840 euros al contado o 20.340 euros financiados. Incluye instrumentación digital, pantalla de 12,3 pulgadas y numerosos asistentes de seguridad. Además, MG ofrece siete años o 150.000 kilómetros de garantía.