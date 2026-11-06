Kymco lleva la estética aventurera al mundo de los scooters de 125

Coches y Motos 06 NOV 2026 - 10:14h.

Si hablamos del equipamiento, encontramos que dispone de ABS, control de tracción, sistema keyless o dos tomas USB

La KYMCO Agility S 125 apuesta por un precio y consumo contenido: un scooter que sale a cuenta

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En Kymco son reyes a la hora de confeccionar scooters pequeñas, ideales para los que busquen iniciarse en el mundo de las dos ruedas, y sin pagar ninguna cifra elevada a cambio. Entre los ejemplos, nos encontramos con la DTX 125, que es uno de los modelos más apetecibles que se pueden encontrar dentro de su catálogo, con un estilo y unas prestaciones magníficas, y que está disponible en dos colores diferentes, como son el verde y el negro.

En 2025 se actualizó para recibir la homologación Euro 5+, además de incorporar unas estriberas metálicas, una nueva pantalla parabrisas frontal o un asiento renovado. La comodidad es de los puntos fuertes que tiene esta moto, y en su interior se esconde un propulsor de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, de un solo cilindro y cuatro válvulas, refrigerado por aire, con doble árbol de levas, que entrega una potencia de 12,8 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 10,9 Nm a 7.750 rpm.

Su consumo declarado es de 2,8 litros por cada 100 kilómetros, una cifra moderada que te ayuda a recorrer largas distancias sin tener que parar a repostar en ningún momento. Si hablamos del equipamiento, encontramos que dispone de ABS, control de tracción, sistema keyless o dos tomas USB. Aunque la guinda al pastel la pone su magnífica pantalla LCD que te muestra toda la información que necesitas saber en cualquier momento.

La Kymco DTX 125 tiene coste

Para llevarte a casa la Kymco DTX 125 no se necesita pagar ninguna cantidad absurda o que esté fuera de mercado. Tan solo vas a tener que realizar una inversión total de 3.690 euros, lo que nos parece un precio más que justo y razonable.