La KYMCO Agility S 125 apuesta por un precio y consumo contenido: un scooter que sale a cuenta

Coches y Motos 31 OCT 2026 - 01:14h.

Está disponible en tres colores diferentes, como son el azul, el marrón y el blanco

Kymco lanza la scooter de tres ruedas a precio mínimo para carné de coche

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Cuando hablamos de las mejores scooter que se pueden encontrar hoy en día, nos tenemos que detener en la KYMCO Agility S 125. Es una de las más reconocibles y exitosas dentro del catálogo, por todo lo que ofrece, y al precio por el que lo hace, presumiendo de un consumo muy contenido que hace que sea increíble para su uso diario. Y está disponible en tres colores diferentes, como son el azul, el marrón y el blanco, para que elijas tu favorito.

En 2025 se actualizó de manera importante, para mejorar el rendimiento del motor, lograr más compresión, un menor consumo de combustible, una mayor distancia entre ejes o un nuevo basculante de perfil bajo. Apuesta por un motor sencillo con mecánica compacta, con una potencia de 11 CV y un par máximo de 10,6 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Está refrigerado por aire, contando con una válvula de admisión y otra de escape.

Su consumo es de apenas 2,1 litros por cada 100 kilómetros, y la agilidad es uno de los principales platos fuertes de esta moto, con un baúl trasero instalado de serie para aumentar la capacidad de carga. No equipa ABS, sino una frenada combinada CBS, y las ópticas son full LED. En cuanto al cuadro de instrumentos, sorprende que tenga una doble pantalla LCD, pero sin conectividad, que únicamente te muestra la información necesaria de la moto.

La KYMCO Agility S 125 cuesta 2.350 euros

Conseguir la KYMCO Agility S 125 no implica de una gran inversión, todo lo contrario. Bastará con que realices un pago de 2.350 euros, que nos parece una cantidad totalmente asumible y que se puede pagar sin la necesidad de hacer ningún gran esfuerzo ni comprometer tu economía.