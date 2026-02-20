Kymco se apunta al estilo Vespa con un scooter retro que apenas supera los 2 litros
Se trata de una scooter retro que nos ha encantado desde que lo hemos visto
Kymco crea un scooter irrompible
En Kymco se han apuntado al estilo Vespa, creando un scooter retro que nos ha encantado desde que lo hemos visto. Es simplemente sensacional, y reúne todo lo que se le puede pedir a un scooter de estas características, desde un diseño bonito, con unas buenas prestaciones y un equipamiento muy completo, hasta un consumo que es totalmente ridículo. Por lo tanto, no nos queda ninguna duda de que es una opción excelente en caso de estar buscando una moto de estas características.
Destaca por su eficiencia, su diseño, su confort y su seguridad, haciendo de esta Kymco un modelo ideal para desplazarte por la ciudad durante el día a día. E incorpora un motor completamente rediseñado, con mayor potencia, con un menor consumo de combustible, y unas emisiones drásticamente reducidas. Tiene incorporada la última tecnología, y esto provoca que la Agility S 125 sea una opción que no puedes dejar que se te escape.
Tiene un faro delantero en forma de V, con iluminación full LED, con un espacio bajo el asiento para poder guardar el casco integral. En cuanto al motor, es de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, lo típico en scooters de este tipo, que ofrece una potencia máxima de 11 CV a 8.500 revoluciones por minuto. Y lo puedes conseguir en varios colores, que incluyen el blanco infinity, el marrón Hazel y el azul sintetizado, de modo que puedes quedarte con el que más te guste.
La Kymco Agility S 125 está disponible desde 2.450 euros
En caso de que te acabe de convencer esta Kymco Agility S 125, lo único que vas a necesitar es desembolsar un total de 2.450 euros, lo que es una cantidad muy irrisoria, que se puede pagar sin problemas. No lo dudes y aprovecha esta ganga antes de que sea tarde.