El nuevo KYMCO Agility 125 estrena ayudas electrónicas y mantiene su precio

KYMCO España pondrá a la venta el nuevo Agility NX 125

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KYMCO España pondrá a la venta el nuevo Agility NX 125, cuarta generación de uno de los scooters urbanos más populares del mercado nacional. Pensado especialmente para los conductores con permiso de coche, el modelo mantiene la filosofía práctica que ha convertido a esta familia en un referente, pero da un importante salto en materia de seguridad activa con la incorporación, por primera vez, de un sistema ABS de doble canal y control de tracción TCS.

La marca mantiene además uno de sus principales argumentos comerciales: la capacidad para transportar dos cascos integrales gracias al espacio bajo el asiento y al baúl trasero incluido de serie. Todo ello con un precio recomendado de 2.490 euros y tres opciones de color: gris, gris claro y blanco.

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Más seguridad

El principal avance de esta nueva generación se centra en el equipamiento. El ABS actúa de manera independiente sobre el disco delantero de 260 milímetros y el trasero de 240, reduciendo el riesgo de bloqueo durante las frenadas más exigentes y mejorando el control del vehículo. A ello se suma el control de tracción TCS, una tecnología inédita hasta ahora en la gama Agility, que supervisa el agarre de la rueda motriz para minimizar pérdidas de adherencia al acelerar sobre superficies deslizantes como asfalto mojado, adoquines, tapas metálicas o pasos de peatones húmedos.

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El scooter también estrena un faro LED situado en el manillar, que acompaña el giro de la dirección para mejorar la visibilidad nocturna, luces diurnas DRL y una pantalla LCD multifunción con toda la información de conducción. En el apartado mecánico, conserva un motor de 125 centímetros cúbicos, homologado Euro 5+, con 11 caballos de potencia y refrigeración por aire forzado. El consumo homologado se mantiene en 2,2 litros cada 100 kilómetros, una cifra orientada a contener el coste diario de utilización.

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Éxito consolidado

La practicidad sigue siendo otro de los pilares del Agility NX 125. Bajo el asiento puede guardarse un casco integral y el baúl trasero KY30, pintado en el mismo color de la carrocería e incluido de serie, permite transportar un segundo casco del mismo tipo. Esta solución mantiene una capacidad de carga poco habitual entre los scooters urbanos de acceso y refuerza su orientación para el uso diario.

Desde su llegada a España en 2009, la familia Agility ha superado las 100.000 unidades matriculadas y ha liderado el mercado español de motocicletas en cuatro ejercicios, concretamente en 2015-16, 2019 y 2023. Según la propia marca, estos modelos también destacan por su elevado valor residual, con una depreciación contenida en el mercado de ocasión. KYMCO subraya además el respaldo de una red de posventa con más de tres décadas de presencia en España, preparada para gestionar mantenimiento, garantías y recambios en todo el territorio.