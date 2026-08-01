Yamaha pone más fácil estrenar la MT-10, la naked que sigue siendo una de las grandes referencias

Coches y Motos 01 AGO 2026 - 08:33h.

En Yamaha han hecho que conseguir una MT-10 sea más fácil que nunca

La Yamaha más icónica de la historia es de 1998

Compartir







En Yamaha han hecho que conseguir una MT-10 sea más fácil que nunca. Una gran noticia para todos los amantes de las naked, que ahora podrán incorporar a su colección una moto que es considerada como una de las grandes referentes del mercado, gracias a todo lo que ofrece. Es un modelo de tamaño grande, que combina la esencia de la familia MT con la deportividad de la Superbike YZF-R1, con la que comparte tanto el chasis como el motor.

En los últimos años, ha ido sufriendo algunas mejoras a nivel estético, pero se mantiene igual en cuanto a prestaciones y a rendimiento. Porque la actualización más importante llegó en 2022, momento en el que recibió la homologación Euro 5+, se rediseñó el sistema de admisión, se le instaló una IMU de seis ejes y acelerador electrónico, el quickshifter de serie, el limitador de velocidad variable, un escape de titanio, una carrocería más compacta y un nuevo faro delantero y se revisó la ergonomía.

El motor que equipa esta moto es de cuatro cilindros, con una cilindrada de 998 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia de 165 CV y a un par máximo de 112 Nm. El sonido es simplemente espectacular, gracias a la nueva caja del filtro del aire y a las rejillas laterales del depósito, y con la IMU se gestiona el control de tracción sensible a la inclinación, el control anti-caballito, el control de frenos o el control antideslizamiento. El depósito de combustible es de 17 litros, la iluminación es full LED y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de 4,2 pulgadas.

La Yamaha MT-10 tiene un coste de 17.999 euros

Conseguir la Yamaha MT-10 no implica hacer ninguna inversión desproporcionada, pues te permiten adquirirla en caso de que tengas ahorrados un total de 17.999 euros.