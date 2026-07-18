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Coches y motos

La superbike más llamativa de Yamaha tiene los días contados

Yamaha YZF R1
Yamaha YZF R1. Yamaha
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Cuando hablamos de superbikes, no hay discusión que valga. Yamaha tiene algunos de los modelos más bonitos e impresionantes que se han visto nunca, y puede presumir de un amplio repertorio que no está al alcance de todos. El problema es que uno de sus ejemplares más icónicos y llamativos tiene los días contados. Porque la YZF R1, aunque no se dejará de fabricar, ya no se podrá ver por las calles, por culpa de la estricta normativa Euro 5+.

A pesar de los intentos que han hecho en la compañía de Iwata para conseguir contar con los permisos necesarios para que pueda circular por la ciudad y matricularse, todos han resultado estériles. No ha conseguido la homologación, así que la única manera de poder disfrutar de ella, en caso de que quieras comprarla, o de continuar viéndola en algún sitio, es acercarte a los circuitos, que es el único terreno donde se podrá seguir usando con total libertad.

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Una pésima noticia para los amantes de esta moto, que tiene una tecnología y un diseño claramente inspirado en el de las motos de competición, sobre todo, las que se usan en MotoGP y en WSBK. Aparte, recientemente se presentó el nuevo modelo actualizado para el año 2026, que presumía de una estética nunca antes vista, sin renunciar a un nivel de equipamiento y de tecnología muy avanzado, con unas prestaciones que son magníficas en todos los sentidos.

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