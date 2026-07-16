Más elegante y, para muchos, mejor que la Yamaha Tracer 7 y con un comportamiento ejemplar

Coches y Motos 16 JUL 2026 - 23:08h.

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Moto Guzzi tiene una moto que para mucha gente es mejor que la Yamaha Tracer 7, gracias a un comportamiento ejemplar del que todos sus propietarios presumen, además de un diseño realmente elegante, que es imposible que pase desapercibido. Y esto no es todo, ya que tampoco se puede olvidar su avanzado nivel de equipamiento, sus buenas prestaciones o sus numerosas ayudas para la conducción, que acaban de hacer de esta moto una de las mejores compras. Así es la V85 TT.

Es una trail limitable en caso de que tan solo dispongas del carné A2, con una estética peculiar, a medio camino entre una trail y una de enduro, con elementos como el guardabarros delantero elevado o la doble óptica frontal, con iluminación full LED y muchas otras características. Cuenta con la homologación Euro 5+, y el motor es de 850 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por aire y de dos cilindros en V, con una potencia declarada de 80 CV a 7.750 revoluciones por minuto, y un par máximo de 83 Nm a 5.100 rpm.

El consumo declarado se sitúa en unos aceptables 4,9 litros por cada 100 kilómetros, y la moto dispone de acelerador electrónico, así como cuatro modos de conducción, control de tracción, control de velocidad de crucero, ABS desconectable en la rueda trasera, o respuesta del acelerador. Todo se gestiona a través de una plataforma inercial de seis ejes, y también gracias a una pantalla TFT de cinco pulgadas, donde puedes estar al tanto de toda la información que se necesita.

La Moto Guzzi V85 TT puede ser tuya si pagas un total de 14.050 euros

Al principio, podía parecer que la Moto Guzzi V85 TT iba a ser mucho más cara, pero lo cierto es que no se necesita ninguna gran inversión para lograr que pueda estar en tus manos. Con 14.050 euros será suficiente para que esté a tu nombre.