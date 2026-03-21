Más cómoda que la BMW F 750 GS y, para muchos, más atractiva que la Yamaha Tracer 7

Coches y Motos 21 MAR 2026 - 17:43h.

Ha sido creada para conquistar a todos los públicos

La Voge 900 DSX es una BMW

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A pesar del auge tan increíble que han tenido las marcas chinas, apostar por las motos japonesas sigue siendo un acierto asegurado. Y así vuelve a quedar demostrado una vez más con Kawasaki, que tiene en su catálogo una moto que es totalmente increíble. Para empezar, porque es más cómoda que la BMW G 750 GS, y también más atractiva que la Yamaha Tracer 7. Esto hace que sea una moto muy interesante y llamativa, que merece la pena estudiar con detalle.

Y es que esta Kawasaki Versys 650 ha sido creada para conquistar a todos los públicos, siendo apta para el uso cotidiano o para tus escapadas de fin de semana. Tiene un diseño increíble, con unas prestaciones al alcance de pocas, que te permite vivir grandes experiencias siempre que la conduzcas. No le falta de nada, y si hay algo que nos ha dejado perplejos es el irrisorio coste que le han colocado, por lo que es una inversión de la que no te puedes arrepentir.

La tienes disponible en tres colores distintos, que son el azul, el gris metálico y el negro, y cuenta con parabrisas ajustable, instrumentación TFT a color con conectividad Bluetooth, iluminación LED, control de tracción y mucho más. Es cómoda y práctica, y el motor que equipa es un bicilíndrico de 649 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro tiempos y refrigeración líquida. La entrega es suave y líneal, y declara una potencia de 67 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 61 Nm.

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