Moto Guzzi lleva la trail al siguiente nivel con uno de los diseños más bonitos

Coches y Motos 08 JUN 2026 - 07:57h.

Presume una óptima protección aerodinámica, lo que resulta fundamental

La moto más elegante de Moto Guzzi está conquistando a los que quieren estilo y personalidad

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En Moto Guzzi saben perfectamente como llevar el diseño y la estética al siguiente nivel, y así se han encargado de demostrarlo en incontables ocasiones, creando modelos que son imposibles de ignorar. Y por si a alguien se le había olvidado, o podía tener alguna duda, se han encargado de volver a recordarlo con una moto que no puede ser más sensacional y completa. Hablamos de la Stelvio, que nos ha conseguido dejar sin palabras desde que la hemos descubierto.

Es una moto fantástica gracias a la seguridad que aporta, por su sistema de radar delantero y trasero, con una imagen singular que la hace fácilmente reconocible y distinta a las demás. También presume una óptima protección aerodinámica, lo que resulta fundamental, así como una vistosa carcasa para el depósito de combustible. El radiador se disimula a la perfección con las aletas y los protectores laterales, y mantiene viva la esencia de la firma.

En cuanto al motor que equipa, se trata de un V-Twin compacto, de refrigeración líquida, con una cilindrada de 1042 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 115 CV a 8.700 revoluciones por minuto, y un par máximo de 105 Nm a 6.750 rpm. También cuenta con la homologación Euro 5+, y con un consumo moderado de 5,1 litros por cada 100 kilómetros, así como cinco modos de conducción, control de tracción en cuatro niveles, ABS en dos y una pantalla digital TFT de cinco pulgadas.

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