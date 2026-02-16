El nuevo BMW Serie 5 es, para muchos, el más atractivo que ha hecho BMW

Coches y Motos 16 FEB 2026 - 09:28h.

Es uno de los modelos más elegantes de la firma alemana

No es barato, pero este BMW es un icono

Compartir







El BMW Serie 5 acaba de estrenar generación. Y lo hace con una imagen más moderna, más tecnológica y más sofisticada. Su silueta es elegante. Sus proporciones son perfectas. Para muchos, es el Serie 5 más bonito jamás fabricado. Mantiene el ADN deportivo de la marca. Pero ahora añade más presencia y refinamiento.

Sus dimensiones hablan. 5.060 mm de largo, 1.900 mm de ancho y una generosa batalla de 2.995 mm. Es grande y muy espacioso. El maletero ofrece 520 litros, suficiente para viajar en familia con comodidad. Compite con referentes como el Mercedes Clase E y el Audi A6, y no se queda atrás en ningún apartado.

PUEDE INTERESARTE Nace la BMW M2 Cup Iberia, una puerta de entrada al automovilismo de alto nivel

Una de las opciones más elegantes de BMW para toda la familia

El interior derrocha lujo. Materiales de alta calidad. Ajustes impecables. Superficies en cuero sintético sostenible. Detalles en negro piano. Todo transmite sensación premium. La insonorización es excelente. El confort en marcha, sobresaliente. Es un coche pensado para devorar kilómetros sin fatiga.

PUEDE INTERESARTE BMW tiene el SUV perfecto para ciudad

La versión de acceso es el 520d, disponible desde 63.450 euros. Bajo el capó monta un motor diésel 2.0 de 197 CV y 400 Nm de par máximo. Asociado a un cambio automático preciso y suave. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos. Alcanza 233 km/h. Y homologa un consumo de solo 5,1 l/100 km.

Consumo de mechero y equipamiento muy tecnológico

En carretera destaca por su equilibrio. Suspensión confortable. Dirección directa. Gran estabilidad a alta velocidad. Cuatro frenos de disco ventilados. Control electrónico de tracción. Es dinámico cuando se le exige. Y cómodo cuando se busca relax.

PUEDE INTERESARTE BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

En seguridad marca diferencias. Siete airbags. Asistente activo de mantenimiento de carril. Sistema de prevención de colisiones con detección de peatones y ciclistas. Reconocimiento de señales. Frenado automático en cruces. Obtuvo cinco estrellas Euro NCAP con excelentes resultados en protección.

El equipamiento incluye faros LED matriciales, control de crucero, sistema de alarma y múltiples asistentes avanzados. También llamada de emergencia y tecnologías de ayuda a la conducción de última generación. El BMW Serie 5 combina diseño, tecnología, prestaciones y calidad. Una berlina ejecutiva que sigue siendo referencia absoluta.