Se incorpora al campeonato Supercars Endurance como una competición monomarca

Diseñada para facilitar el acceso de nuevos pilotos al automovilismo de circuito

La BMW M2 Cup Iberia dará el salto en 2026 como parte integrante de las parrillas de Supercars Endurance, que engloba la Iberian Supercars, el Campeonato de Portugal de Velocidad y Supercars España. La iniciativa nace del acuerdo entre Race Ready, promotora del certamen, y BMW Ibérica, y supone la incorporación de una competición monomarca dentro de la categoría de turismos, con el objetivo de atraer nuevos talentos y ampliar la diversidad técnica del campeonato.

El eje de la nueva copa será el BMW M2 Racing, un modelo concebido específicamente por BMW M Motorsport para trofeos de marca. El vehículo cuenta con un motor que desarrolla 313 CV de potencia y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 270 km/h. A nivel técnico, el chasis incorpora suspensiones con amortiguadores derivados de la tecnología empleada en los programas GT3 de la marca, mientras que el sistema de frenos ha sido desarrollado por M Sport, garantizando prestaciones equilibradas y un comportamiento predecible en competición.

La integración de la BMW M2 Cup Iberia responde a una clara vocación pedagógica. El campeonato está pensado como una vía de aprendizaje para jóvenes pilotos que buscan dar sus primeros pasos en el automovilismo profesional y aspirar, en el futuro, a categorías como GT4. Al mismo tiempo, ofrece una alternativa atractiva para los denominados “Gentleman Drivers”, que encuentran en el M2 Racing un coche competitivo, fiable y emocionante, sin la complejidad técnica ni los costes de categorías superiores.

El BMW M2 Racing combina rendimiento y accesibilidad, factores clave para atraer participantes y reforzar el programa deportivo del campeonato. Además, los premios previstos para los ganadores del trofeo servirán como incentivo para que los pilotos continúen progresando.

La filosofía de la marca siempre ha estado basada en la unión entre talento humano y tecnología. En este sentido, la BMW M2 Cup Iberia se concibe no solo como una competición, sino como un entorno de desarrollo para pilotos y equipos, alineado con más de cinco décadas de experiencia de BMW M en la competición.

El calendario de la BMW M2 Cup Iberia estará compuesto por diez carreras repartidas en cinco fines de semana, coincidiendo con las pruebas del Iberian Supercars 2026, que se disputarán entre mayo y diciembre. La gestión de inscripciones y resultados se realizará a través de la web oficial del campeonato. Las carreras se retransmitirán en directo en DAZN España y DAZN Portugal, además de ofrecerse por streaming en el canal de YouTube de Race Ready y en otros canales especializados