La Honda CL250, uno moto premium, con un marcado estilo retro y accesible a todos los bolsillos

Honda tiene la que, para muchos, es la moto imbatible en ciudad

Nos encantan las motos con estilo retro, y lo último que hemos descubierto y que nos ha dejado sin palabras es la Honda CL 250. Se trata de una moto premium, aunque modesta, que tiene un coste al alcance de todas las economías. Tiene un estilo todoterreno, casi militar, y podemos afirmar que es de los modelos más peculiares que hemos visto. Es de filosofía scrambler, con posibilidades de personalización, chasis tubular y guardabarros alto.

Tiene una estética clásica y todoterreno, una base técnica sencilla y eficiente, y una tecnología realmente moderna, que incluye el novedoso sistema inventado por la firma del Ala Dorada, el E-Clutch. Apuesta por una mecánica conocida dentro de la marca, con un propulsor mono cilíndrico de 249 centímetros cúbicos, refrigeración líquida e inyección electrónica. Es un motor de cuatro tiempos, con distribución DOHC y cuatro válvulas, asociado a una caja de cambios de seis relaciones, capaz de entregar una potencia máxima de 24 CV, y un par motor de 23 Nm.

Se puede equipar el mencionado sistema E-Clutch, lo que permite prescindir del accionamiento manual del embrague en determinadas situaciones, sin renunciar a una caja de cambios convencional. Nos parece una moto que hay que tener mucho en cuenta, y que es difícil que no te guste, gracias a una estética retro y llamativa, combinada con la última tecnología de Honda, y lo que es más importante, por un precio más que razonable.

El coste de la Honda CL 250 parte desde los 3.500 euros

Si estás interesado en la adquisición de esta Honda CL 250, lo que vas a tener que hacer es desembolsar un total de 3.500 euros, una cantidad anecdótica, aunque si deseas el sistema E-Clutch, este precio asciende hasta los 3.800 euros.