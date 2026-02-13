Coches y Motos 13 FEB 2026 - 06:42h.

EBRO tiene una alternativa al SUV rumano

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

El Dacia Bigster híbrido se presenta como uno de los SUV más esperados dentro del segmento C por su planteamiento racional, amplio espacio interior y precio competitivo. Sin embargo, en el mercado español existe una alternativa que eleva el listón en prácticamente todos los apartados clave: el Ebro S700 híbrido enchufable, un modelo que combina mayor potencia, etiqueta Cero y una política de precios especialmente ajustada.

No es ningún secreto que la etiqueta medioambiental se ha convertido en un argumento decisivo en la compra de un SUV. Mientras el Bigster híbrido convencional se conforma con la etiqueta ECO al emplear un sistema híbrido autorrecargable, el Ebro S700 apuesta por una mecánica híbrida enchufable que le permite obtener la etiqueta Cero. Esta diferencia supone ventajas claras en acceso a zonas de bajas emisiones y beneficios fiscales en determinadas ciudades.

En términos de tamaño y enfoque, ambos modelos juegan en una liga similar. El Bigster apuesta por un diseño robusto y una filosofía eminentemente práctica, priorizando la funcionalidad y el coste contenido. El S700, por su parte, ofrece una imagen más sofisticada, con una presencia más tecnológica y un interior que transmite mayor sensación de modernidad.

La diferencia más relevante aparece en el apartado mecánico. El sistema híbrido del Bigster combina un motor de gasolina con apoyo eléctrico para optimizar consumos y suavidad de funcionamiento. El Ebro S700 híbrido enchufable va más allá al integrar una batería de mayor capacidad que permite recorrer decenas de kilómetros en modo completamente eléctrico, además de ofrecer una potencia conjunta superior.

Más potencia, más tecnología y etiqueta Cero

Lo destacable en este caso es que el Ebro S700 no solo mejora en potencia, sino también en versatilidad de uso. La posibilidad de circular en modo eléctrico puro durante los desplazamientos cotidianos reduce de forma significativa el gasto en combustible y las emisiones locales, algo especialmente valorado en entornos urbanos.

En este sentido, el equipamiento tecnológico también inclina la balanza. El S700 incorpora una dotación más amplia en asistentes a la conducción, conectividad y digitalización del habitáculo. Pantallas de gran formato y sistemas avanzados de ayuda refuerzan su posicionamiento frente a un Bigster que mantiene un planteamiento más sencillo y funcional.

El precio resulta un elemento clave en la comparación. A pesar de ofrecer un sistema híbrido enchufable, mayor potencia y etiqueta Cero, el Ebro S700 se sitúa en una franja tarifaria muy competitiva dentro del mercado español, acercándose a las cifras del Bigster híbrido.

Por todo ello, el Ebro S700 híbrido enchufable emerge como una alternativa que mejora al Dacia Bigster híbrido en electrificación, prestaciones y dotación tecnológica, manteniendo un posicionamiento económico atractivo dentro del segmento de los SUV compactos familiares.