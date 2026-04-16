La Yamaha más icónica de la historia es de 1998

Coches y Motos 16 ABR 2026 - 04:58h.

Se trata de la Yamaha YZF R1

La alternativa eléctrica a la Yamaha TMAX

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En Yamaha crearon una moto icónica hace casi 30 años, en 1998, que todavía a día de hoy es una auténtica maravilla y una obra de arte, aunque lógicamente ha sufrido una serie de remodelaciones. Y esta YZF R1 es prácticamente inmejorable, gracias a su nivel en todos los apartados, que incluyen motor, electrónica, chasis, suspensiones, frenos, diseño… lo que sin duda hace que sea una moto sofisticada y elegante, sin renunciar a nada.

En el corazón de la moto nos podemos encontrar con un propulsor tetra cilíndrico en paralelo de 999 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega la increíble potencia de 200 CV. Esto la convierte en una moto prácticamente de competición, con una clara herencia de las MotoGP y las Superbike, y que también cuenta con una edición especial, y limitada, lanzada en 2022, para celebrar el 60 aniversario de la participación de la marca de los diapasones en el Mundial.

Esta Yamaha YZF R1 dispone de unos balancines denominados ‘finger follower’, que posibilitan una elevación más optimizada de las válvulas, lo que genera una correcta apertura y cierre de las válvulas a altos regímenes. También tiene un sistema para reducir el ruido y adaptarse a la restrictiva normativa Euro 5+, así como un IMU de seis ejes muy completo que controla todas las ayudas electrónicas. Y el diseño no se queda atrás, con una carrocería en líneas muy marcadas y trabajadas, para lograr el mejor coeficiente aerodinámico posible.

El precio de la Yamaha YZF R1

Si acabas de quedar convencido de que esta Yamaha YZF R1 es la compra que necesitas realizar, entonces no lo pienses y desembolsa la cantidad que te hace falta pagar, que es de 23.099 euros. Una cifra que a nosotros nos parece irrisoria, y que tenemos claro que está totalmente amortizada.