México - Sudáfrica, horario y dónde ver el partido inaugural del Mundial 2026
Antes del pitido inicial habrá un acto inaugural
La tradición que puede dejar sin Mundial a Cristiano Ronaldo, Vinicius o Bellingham
La espera ha terminado. El Mundial de 2026 levanta el telón este jueves 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica. El combinado azteca será la selección local encargada de inaugurar la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Lo hará delante de su afición en el Estadio Ciudad de México, que ha sido renovado para la celebración del torneo de selecciones de este verano.
México y Sudáfrica buscarán comenzar comenzar con buen pie sus caminos en el Grupo A, donde también están Corea del Sur y República Checa. El combinado entrenado por Javier Aguirre intentará romper una curiosa estadística ya que la selección mexicana nunca ha conseguido ganar un partido inaugural de un Mundial.
¿Cuándo y dónde se juega el México - Sudáfrica del Mundial 2026?
El encuentro entre México y Sudáfrica se disputará este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) a las 21:00h hora española. En México, el pitido inicial será a las 13:00h, por lo que el calor será un aspecto a tener en cuenta para este partido. El duelo corresponde a la primera jornada del Grupo A y será la inauguración del torneo de selecciones. Los mexicanos parten como favoritos al ser el conjunto local, pero los sudafricanos buscarán dar la sorpresa.
¿Dónde ver el México - Sudáfrica del Mundial 2026?
Los aficionados españoles podrán seguir en directo el partido inaugural del Mundial 2026 a través de La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN Mundial, que ofrecerán la cobertura del torneo de selecciones de principio a fin. Además, las emisiones comenzarán antes del partido inicial para ofrecer todos los detalles del acto inaugural, uno de los eventos más esperados y que tendrá como protagonistas a artistas internacionales como Alejandro Fernández, Maná, Belinda, J. Balvin o Shakira, entre otros.