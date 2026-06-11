México - Sudáfrica, horario y dónde ver el partido inaugural del Mundial 2026

Redacción ElDesmarque Madrid, 11 JUN 2026 - 11:55h.

Antes del pitido inicial habrá un acto inaugural

La tradición que puede dejar sin Mundial a Cristiano Ronaldo, Vinicius o Bellingham

Compartir







La espera ha terminado. El Mundial de 2026 levanta el telón este jueves 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica. El combinado azteca será la selección local encargada de inaugurar la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Lo hará delante de su afición en el Estadio Ciudad de México, que ha sido renovado para la celebración del torneo de selecciones de este verano.

PUEDE INTERESARTE Ez Abde se queda sin Mundial

México y Sudáfrica buscarán comenzar comenzar con buen pie sus caminos en el Grupo A, donde también están Corea del Sur y República Checa. El combinado entrenado por Javier Aguirre intentará romper una curiosa estadística ya que la selección mexicana nunca ha conseguido ganar un partido inaugural de un Mundial.

¿Cuándo y dónde se juega el México - Sudáfrica del Mundial 2026?

El encuentro entre México y Sudáfrica se disputará este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) a las 21:00h hora española. En México, el pitido inicial será a las 13:00h, por lo que el calor será un aspecto a tener en cuenta para este partido. El duelo corresponde a la primera jornada del Grupo A y será la inauguración del torneo de selecciones. Los mexicanos parten como favoritos al ser el conjunto local, pero los sudafricanos buscarán dar la sorpresa.

¿Dónde ver el México - Sudáfrica del Mundial 2026?

Los aficionados españoles podrán seguir en directo el partido inaugural del Mundial 2026 a través de La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN Mundial, que ofrecerán la cobertura del torneo de selecciones de principio a fin. Además, las emisiones comenzarán antes del partido inicial para ofrecer todos los detalles del acto inaugural, uno de los eventos más esperados y que tendrá como protagonistas a artistas internacionales como Alejandro Fernández, Maná, Belinda, J. Balvin o Shakira, entre otros.