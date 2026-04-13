Más atractiva que la KTM 390 Duke y, para la mayoría, mejor equipada: la naked que gana popularidad

Coches y Motos 13 ABR 2026 - 10:29h.

Es una moto naked de inspiración scrambler que está pensada para los usuarios con carné A2

La KTM más extrema tiene precio en España

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Nos quedamos sin palabras después de haber visto la Husqvarna Svartpilen 401, una moto naked de inspiración scrambler que está pensada para los usuarios con carné A2. Mantiene su filosofía intacta de moto divertida e imagen impactante, y es bastante más atractiva que la KTM 390 Duke, al menos, para nuestro gusto. Además, también está mejor equipada, y aunque todavía no sea del todo conocida, poco a poco va ganando fama y popularidad.

No es para menos, viendo sus increíbles prestaciones, su fantástico diseño y su completo equipamiento, y sobre todo, al precio tan razonable por el que la puedes conseguir. Entre las principales características que hacen diferente a esta moto, queremos mencionar el motor que cumple con la estricta normativa Euro 5+, el antirrobo de serie, las piñas retro iluminadas, el easy shift de serie o la instrumentación TFT con conectividad de 5”.

En el corazón nos podemos encontrar con un propulsor mono cilíndrico de cuatro tiempos, con control de tracción en curva y embrague asistido, que te garantiza adrenalina y diversión a partes iguales. La potencia que ofrece es de 45 CV, justo al límite de lo permitido para el carné A2, y la cilindrada es de 398 centímetros cúbicos. A nivel estético tenemos claro que hay muy pocas opciones mejores que esta moto, a la que damos la mejor calificación posible.

La Husqvarna Svartpilen 401 puede ser tuya por 6.399 euros

Y no pienses que te va a hacer falta desembolsar ninguna cifra astronómica a cambio de esta Husqvarna Svartpilen 401, ya que bastará con pagar 6.399 euros para que puedas tenerla en el garaje. Esto nos acaba por despejar las dudas, y nos ayuda a decantarnos por su adquisición sin pensarlo dos veces, pues es imposible que nos podamos llegar a arrepentir.