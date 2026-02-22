KTM 390 Duke 2026: más bonita, más equipada y apta para el carné A2

Coches y Motos 22 FEB 2026 - 19:37h.

Inspirada claramente en su hermana mayor, la 1390 Super Duke R

KTM detecta vibraciones en el motor

Si hablamos de las mejores opciones que existen para los usuarios que únicamente tienen el carné A2, entonces es obligatorio detenerse en la KTM 390 Duke 2026. Es increíblemente bonita, está bien equipada, y no hay nada que nos pueda parecer negativo. No tengas dudas a la hora de echarle un vistazo, ya que puedes estar seguro de que no te arrepentirás, y nos ha enamorado por completo desde la primera vez que la hemos visto en el catálogo.

Es una naked de media cilindrada, inspirada claramente en su hermana mayor, la 1390 Super Duke R, que es el buque insignia de la compañía austríaca. La última actualización ha traído consigo nuevas piezas de freno WP, conectividad de serie y unos gráficos diferentes, por lo que es incluso más atractiva que antes. Y en el corazón se encuentra el propulsor mono cilíndrico de 399 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia máxima declarada de 44 CV.

Gracias al eje contrarrotante, se han minimizado las vibraciones, e incorpora un acelerador electrónico y un embrague antirrebote. También incluye control de salida y tres modos de conducción, Street, Rain y Track, con quickshifter bidireccional opcional. Se mantiene el ABS desarrollado por Bosch con funcionalidad en curva y con modo Supermoto, para sacar el máximo rendimiento, y tiene pantalla TFT de 5” con numerosa información, ordenador a bordo y conectividad.

Paga 6.099 para hacer tuya esta KTM 390 Duke 2026

No existen excusas para no querer hacer tuya esta KTM 390 Duke 2026, ya que bastará con un desembolso de apenas 6.099 para poder comprarla, lo que nos parece un chollo se mire por donde se mire. Pocas motos ofrecen un nivel tan alto de equipamiento, y unas prestaciones tan completas, pagando solamente una cifra que está al alcance de todos los bolsillos.