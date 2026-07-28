Ni Yamaha ni Honda, la nueva scooter barata a batir tiene lo mejor de las mejores

Coches y Motos 28 JUL 2026 - 04:45h.

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Hay una scooter barata que promete consagrarse entre las mejores de todo el segmento, y que no lleva el sello ni de Yamaha ni de Honda, las dos gigantes. En esta ocasión, la protagonista es la Kymco Agility NX 125, que es imbatible en ciudad, gracias a un avanzado y completo nivel de equipamiento, con un consumo irrisorio de combustible y un precio de venta muy apetecible. Además, está disponible en tres colores, que son el gris, el blanco y el gris piedra.

Es muy cómoda de conducir, y en su interior se encuentra un propulsor sencillo, pero de alta tecnología, de un solo cilindro y 125 centímetros cúbicos de cilindrada. Es de dos válvulas, con refrigeración por aire y aceite, y con una mecánica y un mantenimiento muy sencillos. Es ideal para trayectos cortos y urbanos, capaz de entregar una potencia de 11 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un cambio CVT de variador continuo y embrague centrífugo, aparte de un consumo de apenas 2,2 litros por cada 100 kilómetros.

La autonomía ronda los 250 kilómetros, gracias a un depósito de combustible de siete litros, y es ágil y divertida de manejar. Aparte, no se queda atrás en nada, con ABS de doble canal o control de tracción, entre muchas otras cosas. Su equipamiento y tecnología es propia de motos mucho más caras, y ya estamos esperando a que por fin salga a la luz. Y es que es una moto que no aterrizará en los concesionaros hasta el mes de agosto, es decir, en unos pocos días.

La Kymco Agility NX 125 cuesta 2.490 euros

Uno de los puntos fuertes de la Kymco Agiliy NX 125 se encuentra en el momento de conocer su precio de compra, que es de únicamente un total de 2.490 euros.