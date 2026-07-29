La Yamaha Ténéré 700 tiene dos rivales muy serios que pueden plantarle cara en aventura y precio

Coches y Motos 29 JUL 2026 - 09:45h.

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La Yamaha Ténéré 700 es una auténtica referencia en su segmento y en el mundo de las dos ruedas, pero su hegemonía puede verse amenazada próximamente por dos rivales muy serios, que le plantan cara en aventura y en precio. Es el caso de la Ducati Desert X y de la Suzuki V-Strom 800 DE, que no pueden ser más apetecibles, y que cuentan con unos requisitos que hacen que sean tan interesantes. Así que son alternativas más que dignas para la propuesta de la marca de los diapasones.

Su primera rival llega, también, desde el país nipón, pues en Suzuki acertaron a la hora de diseñar un modelo que presume de potencia, eficiencia y diseño. Cuenta con la homologación Euro 5+, y presume de un motor de dos cilindros con 83 CV de potencia y 78 Nm de par motor. El consumo es moderado, y en el apartado electrónico no le faltan ayudas como el ABS, el quickshifter bidireccional, el control de tracción en tres niveles o varios modos de conducción.

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Pasando a la moto de Ducati, a nosotros nos gusta todavía más, aunque también es considerablemente más cara, costando prácticamente el doble que las otras dos opciones. Pero también tiene unas cifras mucho más asombrosas, llegando hasta los 110 CV de potencia, con un par motor de 92 Nm, y estando incluso más equipada. Si no te importa pagar más dinero a cambio, sin duda la Desert X es una opción mucho más premium y convincente.

Diferencias en el precio de los tres modelos

Si hablamos de cantidades exactas, la opción más económica sería la Suzuki V-Strom 800 DE, que por 8.599 euros puedes tenerla en casa. Algo más cara sería la Yamaha Ténéré 700, que implica una inversión de 11.199 euros. Y por último, la más cara de todas, y con diferencia, es la Ducati Desert X, que llega hasta los 17.590 euros.