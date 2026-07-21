Letbe Aurora, la scooter de la que no has oído hablar, tan buena como la Honda ADV 350 y más barata

Coches y Motos 21 JUL 2026 - 08:21h.

Compartir







Hay scooters que se merecen todo el reconocimiento del mundo, y que están entre las mejores del mercado. Por ejemplo, la Honda ADV 350, que siempre está entre las más compradas por su excelente relación calidad precio, y que cuenta con los requisitos que se necesitan para ser una referencia en el segmento. Pero es que hay otras opciones que tampoco se quedan atrás ni mucho menos, y es el caso de la Letbe Aurora 125 CBS, que está claramente infravalorada.

Consideramos que no se habla tanto de ella como realmente se merece, a pesar de ofrecer un gran equipamiento de serie y tener uno de los precios más sorprendentes del mercado. Tiene un motor que cumple con la normativa Euro 5+, con refrigeración por aire forzado, inyección electrónica, cuatro válvulas y una potencia de 10,5 CV, así como un par máximo de 9,6 Nm a 6.000 revoluciones por minuto. La transmisión es automática, y la cilindrada del motor es de 125 centímetros cúbicos.

PUEDE INTERESARTE Te dirán que es China, pero la Letbe Velocity 125 ABS es una scooter que tiene lo mejor de las mejores a precio de risa

Es decir, que se puede conducir sin problema aunque tan solo tengas el carné de coche, mientras que el consumo declarado es de unos irrisorios 2,6 litros por cada 100 kilómetros. Cuenta con ópticas full LED, sistema de frenada combinada CBS, sistema de llave inteligente, estriberas abatibles, piñas retroiluminadas, discos de frenos en ambos ejes, parabrisas delantero ahumado, y para rematar, una instrumentación digital de siete pulgadas.

La Letbe Aurora 125 CBS está disponible por un total de 2.390 euros

Hay pocas motos más baratas que esta Letbe Aurora 125 CBS, que está disponible a partir de unos irrisorios 2.390 euros, lo que a todos nos parece una oportunidad difícil de dejar escapar. Porque por una cantidad tan ridícula, puedes tener una de las mejores motos del mercado.