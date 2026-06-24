KYMCO se lo pone casi imposible a Yamaha y compañía con la moto que no es scooter ni todoterreno

Coches y Motos 24 JUN 2026 - 21:03h.

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En KYMCO se han encargado de ponerle las cosas muy difíciles a las marcas más icónicas como Yamaha, Kawasaki o Suzuki, después de haber creado una moto que no puede ser más espectacular, y a la que cuesta ponerle una etiqueta. Porque no es ni una scooter ni una todoterreno, creando una combinación muy exótica e imposible de ignorar, con un diseño que no deja a nadie indiferente, y que es muy similar al de la Honda X-ADV.

Desde que fue presentada en el salón EICMA de Milán, hace ya prácticamente dos años, se ha estado esperando para conocer más detalles acerca de esta propuesta de la marca taiwanesa, a la que han puesto el nombre de CV X45. No se sabe si será el definitivo, o si solamente es una denominación temporal, pero lo que sí sabemos es que es una moto brutal, que combina la comodidad y la ergonomía de una scooter, con las prestaciones y la diversión de una trail.

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El motor que equipa es un mono cilíndrico de 427 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 34,4 CV y un par máximo de 40 Nm, unas cifras que quizás te pueden parecer modestas para una moto de ese tamaño, pero que te permiten desplazarte libremente por cualquier sitio. La transmisión es por cadena y variador, y todavía habrá que esperar para que salga a la venta, aunque está más cerca que nunca de acabar siendo una realidad.

El precio de la KYMCO CV X45 promete sorprendernos a todos

Y el motivo por el que promete ser una moto capaz de sorprender y de competir con los modelos más vendidos del mercado es por su llamativo precio, que no ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, las estimaciones sugieren que estaría en torno a los 6.500 euros, lo que es una oportunidad irrepetible.