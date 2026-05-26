Más potente, muy barata y, para muchos, igual de bonita que la Yamaha TMAX

Coches y Motos 26 MAY 2026 - 08:02h.

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Si deseas una scooter original, que se salga de lo habitual, como la Yamaha TMAX o la NMAX, tienes que saber que hemos encontrado otro modelo que resulta igual de llamativo, y que es incluso más económico. A nivel estético se sitúa prácticamente en la misma escala, pero todavía es más potente. Por todo esto que acabamos de comentar, tenemos la opinión que la Kymco CV3 es una de las inversiones que más merecen la pena realizar ahora mismo.

Es bastante original, debido a sus tres ruedas, algo que no gusta a todos. Pero si lo que priorizas es la seguridad por encima de todo, con un motor bicilíndrico y una estética agresiva, entonces es la opción que mejor te puede encajar. Además, se puede conducir sin problema en caso de que únicamente dispongas del carné B y más de 21 años, y tiene una configuración bastante exclusiva. Es lo más cercano a un maxi scooter deportivo, y tiene un cambio automático.

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El motor que equipa es un bicilíndrico en línea, de 574 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia de 51,1 CV y un par máximo de 54,4 Nm. El consumo declarado es de 5,1 litros por cada 100 kilómetros, y la velocidad máxima que es capaz de alcanzar ronda los 158 kilómetros por hora. La refrigeración es líquida, y toda la gente que ha tenido la oportunidad de probarla ha señalado que es una de las mejores motos del segmento.

La Kymco CV3 cuesta 11.990 euros

Otra cosa que hay que destacar en esta Kymco CV3 es el hecho de que tenga un precio tan razonable, que provoca que la puedas conseguir por un total de 11.990 euros, lo que creemos que es una cifra asumible, y que merece mucho la pena pagar.