La Yamaha que muchos están mirando antes que una TMAX por equipamiento y consumo

Coches y Motos 15 MAY 2026 - 21:38h.

No sorprende a nadie que sea considerada como una de las mejores motos del mercado

La Yamaha más icónica de la historia es de 1998

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En Yamaha tienen una moto maravillosa, que mucha gente prefiere conseguir antes que la clásica TMAX. Es igual de interesante y de atractiva, pero con un equipamiento que consideramos que es más completo, y un consumo absolutamente irrisorio, que se encarga de colocarla entre las mejores opciones que ofrece el mercado. Se trata de la XMAX 300, que no sorprende a nadie que sea considerada como una de las mejores motos del mercado.

En su última actualización, sufrió algunas mejoras sustanciales en el apartado técnico, sin cambiar la esencia original ni el ADN de la moto, como las ópticas full LED en forma de X, el asiento ergonómico y accesible o el estilo deportivo con el frontal marcado. Además, sigue respetando la normativa Euro 5+ que ya cumplía con anterioridad, por lo que conserva una línea continuista y efectiva, que logra gustar a absolutamente todo el mundo.

Pasando al motor que equipa, nos encontramos con un propulsor de 292 centímetros cúbicos de cilindrada, que rinde a una potencia de 27,6 CV, ofreciendo un par motor de 29 Nm. El consumo declarado es de apenas tres litros por cada 100 kilómetros, lo que no está para nada mal, y ofrece control de tracción para una mayor seguridad. En cuanto al equipamiento, lo que tenemos es una pantalla LCD de 4,3” con conectividad, con sistema Smart key, además de contar con un espacio amplio bajo los asientos.

Aprovecha el descuento de la Yamaha XMAX 300

Por si no fuera lo suficientemente atractiva de por sí, esta Yamaha XMAX 300 ahora es incluso más apetecible gracias al sensacional descuento de 700 euros que le han aplicado, lo que provoca que su precio ahora esté ubicado en 5.799 euros. No lo pienses y aprovecha esta promoción para conseguir la tuya.