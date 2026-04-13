La alternativa más atractiva a la Yamaha XMAX 300, se consolida como un scooter GT equilibrada
Es una moto directa y transparente
Yamaha recupera la mítica JOG
Si buscas una scooter GT práctica y equilibrada, de media cilindrada, no solamente tienes la Yamaha XMAX 300 como opción. Existe una importante variedad de alternativas para que valores con calma cuál de todas te convence más, y te parece mejor en relación calidad-precio. Nosotros, por ejemplo, te recomendamos echar un vistazo y analizar con profundidad la propuesta que tiene Kymco, que es esta Xciting VS 400.
Es una moto directa y transparente, que te ofrece todo lo que pides, y que se puede comprobar a simple vista que no le falta de nada. En la actualización de este año 2026, se le han añadido nuevas terminaciones de color, azul y negro con detalles dorados, así como un asiento con costuras rojas, unas llantas doradas, y sobre todo, cumple con la normativa Euro 5+. El motor es uno de los aspectos que ha sido más mejorado, y que es más eficiente y completo que nunca.
Se trata de un mono cilíndrico 400 centímetros cúbicos con refrigeración líquida, que cuenta con cuatro válvulas, así como una potencia de 33,3 CV a 7.250 revoluciones por minuto y un par motor de 37 Nm a 5.750 rpm. Este propulsor dispone de inyección electrónica Keihin, con un consumo declarado de 4,1 litros por cada 100 kilómetros, que rinde a una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora. No le faltan el control de tracción ni el ABS firmado por Bosch, ni tampoco el sistema keyless o la pantalla LCD.
La Kymco Xciting VS 400 implica un gasto de 6.550 euros
Para hacerte en propiedad definitivamente con esta Kymco Xciting VS 400, lo que necesitarás es realizar una inversión de 6.550 euros, algo que la sitúa entre las mejores motos del mercado en estos momentos. Por calidad y a ese precio, es imposible encontrar nada mejor.