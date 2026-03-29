Cuesta menos que el Honda ADV 350 y, para muchos, es más versátil que el Yamaha XMAX 300

Coches y Motos 29 MAR 2026 - 07:52h.

Es la enésima demostración de que las marcas chinas pronto serán las auténticas dominadoras

Honda tiene la que, para muchos, es la moto imbatible en ciudad

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Si hay una moto que está arrasando, y que es una de las referencias en el sector de las scooter, esa es sin duda la Voge SR4. Es la enésima demostración de que las marcas chinas pronto serán las auténticas dominadoras del mercado, si no lo son ya, y se posiciona como una alternativa excelente para la Honda ADV 350 y la Yamaha XMAX 300. Así que no lo dudes y hazte con esta moto que nos ha encantado, gracias a su diseño y a sus prestaciones.

Una de las principales características de esta moto es que incorpora el SR4 Radar, que es un sistema de aviso de vehículos situados en el ángulo muerto, para evitar una posible colisión por alcance, que funciona gracias a un radar de onda milimétrica. Es muy útil en carretera y en ciudad, y tampoco hay que olvidarse del sistema anti-colisión. Por todo esto, podemos afirmar que esta moto de Voge es una de las más seguras en todos los sentidos.

Mientras que el motor que equipa es de 350 centímetros cúbicos de cilindrada, de refrigeración líquida y cuatro válvulas, con un suave funcionamiento gracias a su eje de equilibrio contra-rotante. Cuenta con control de tracción TCS, y hay que destacar los puños y el asiento, que son calefactables, con iluminación full LED, sistema de llave inteligente o una pantalla TFT con conectividad. Así que estamos convencidos de que esta moto tiene todo lo necesario para ser un éxito.

Su precio, el punto fuerte

Y si hay algo que hace que esta moto sea fantástica es el asumible precio por el que la puedes conseguir, ya que basta con poner encima de la mesa un total de 5.892 euros, lo que nos parece una cifra totalmente justificada.