Olvídate de la Honda SH125i y la Yamaha XMAX 125: por 1.300 € menos tienes esta scooter

Coches y Motos 09 ABR 2026 - 20:22h.

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Si buscas una alternativa considerablemente más económica a las scooters clásicas, como la Honda SH 125i o la Yamaha XMAX 125, que ya están muy vistas, entonces tienes que echar un vistazo a una de las últimas propuestas que llegan desde el mercado chino. Porque en Kymco, una de las marcas que se está labrando una maravillosa reputación en el sector de las scooters, tienen un modelo que nos encanta, y que es sorprendentemente barato.

Se trata de la Kymco Agility S 125, que es perfecta para los usuarios que busquen una moto cómoda, barata y sencilla de manejar, para poder moverse libremente por la ciudad en su día a día. Está disponible en tres colores diferentes, que son el azul, el marrón y el blanco, y cuenta con la homologación Euro 5+. Tras su última actualización, ha sufrido importantes mejoras, como un motor más potente, un menor consumo de combustible, más distancia entre ejes, un nuevo basculante de perfil bajo o un sistema de frenada combinada.

El motor es sencillo, pues apuesta por una mecánica compacta. La potencia es de 11 CV, con un par motor de 10,6 Nm disponible desde las 6.500 revoluciones por minuto, y que está refrigerado por aire. Cuenta con válvula de admisión y otra de escape, y tan solo gasta un total de 2,1 litros por cada 100 kilómetros. Se puede maniobrar fácilmente desde bajas velocidades, así como ajustar la precarga en cinco posiciones, y no le falta la instrumentación LCD o las ópticas full LED.

La Kymco Agility S 125 está disponible por 2.450 euros

Si deseas adquirir esta Kymco Agility S 125, lo que vas a tener que hacer es desembolsar un total de 2.450 euros, una cifra que estamos seguros de que vas a amortizar por completo.