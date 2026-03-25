Más tecnológica que la Yamaha XMAX 125 y, para la mayoría, más cómoda que la Honda Forza 125
Se trata de la Kymco DTX 125 TCS, que es una auténtica maravilla
Yamaha le pone airbag al scooter
En Kymco se han marcado el objetivo de destronar a dos gigantes como la Yamaha XMAX 125 y la Honda Forza 125, creando un scooter que pueda competir con estos dos modelos, y posicionarse como uno de los más vendidos. Y nosotros podemos afirmar que en cuanto a tecnología se refiere no se queda atrás, y también tiene una ergonomía que la hace ser muy cómoda, y prácticamente inmejorable para su uso cotidiano.
Porque esta Kymco DTX 125 TCS es una auténtica maravilla, que satisface tus instintos deportivos. Esto se debe al diseño tan afilado y agresivo que tiene, lo que la convierten en una crossover que enamora a todos los que la ven, y es perfecta para su uso por ciudad o por trayectos interurbanos. Es cómoda, no consume prácticamente nada, y no le faltan buenas prestaciones, lo que acaban por convertirla en una de las mejores opciones si necesitas una moto de estas características.
Tiene un equipamiento TCS, con encendido keyless, y no se le echa en falta absolutamente nada. Por otro lado, el motor que equipa es un mono cilíndrico de cuatro tiempos, con una cilindrada de 125 centímetros cúbicos, un arranque eléctrico, una inyección electrónica y una refrigeración líquida. La potencia que es capaz de entregar este propulsor es de 13 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y el par motor que ofrece es de 10,9 Nm a 7.750 rpm. Y se puede encontrar en color negro y color verde.
Un precio difícil de creer
Pero si hay algo que nos enamora por completo y que nos invita a querer conseguir al instante esta Kymco DTX 125 TCS es el hecho de que no tengas que pagar más que un total de 4.150 euros, lo que nos parece una ganga.