Yamaha le pone airbag al scooter

Coches y Motos 19 MAR 2026 - 07:12h.

Esta moto es increíblemente fácil y segura de manejar, por lo que es una auténtica maravilla

La alternativa, para muchos mejor, a la Yamaha Ténéré

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En Yamaha han sido capaces de crear un scooter que es el más seguro del mundo, después de que le hayan aplicado unas medidas que son simplemente impresionantes, y que esté equipado con la última tecnología, con más electrónica, e incluso, un airbag, algo totalmente revolucionario. Y lo mejor de todo es que esta moto es increíblemente fácil y segura de manejar, por lo que es una auténtica maravilla, y una oportunidad que no se puede desaprovechar.

Por si no fuera suficiente, es una moto de tres ruedas, algo que proporciona más estabilidad al conjunto, y que provoca que sea prácticamente imposible irse al suelo. Han tenido una idea fantástica con la actualización de esta Tricity 300 2026, un modelo que promete marcar un antes y un después, y que cumple con los requisitos para acabar de convertirse en uno de los grandes éxitos de la firma de Iwata. Y no han descuidado la estética, presentando un carenado frontal más esbelto y aerodinámico, rematado por un nuevo grupo óptico que sigue siendo de dos faros en horizontal, con una nueva DRL LED.

Cuenta con una doble pantalla horizontal con una pantalla TFT de 4,2” que gestiona la conectividad con el smartphone, y una segunda LCD a la izquierda de 2,8”, dedicada a la información esencial de la navegación y el estado del scooter. Aunque la gran novedad es el airbag frontal, diseñado para activarse de forma instantánea en colisiones frontales severas. El compartimento del airbag está ubicado en el contraescudo, y la bolsa hinchable se despliega para evitar el impacto contra el manillar.

Pasando al motor, equipa un mono cilíndrico de 292 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro tiempos y cuatro válvulas, con tecnología Blue Core, y adaptado a la normativa Euro 5+. De lo que no tenemos constancia aún es del precio que tendrá.